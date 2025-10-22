21.10.2025, 11:35 21066
Смерть женщины в опорном пункте полиции: уволены глава отдела и его заместитель
По факту смерти женщины проводится досудебное расследование
Рассказать друзьям
Караганда. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали произошедший недавно инцидент в опорном пункте, где скончалась женщина, а один из полицейских был найден в состоянии наркотического опьянения.
По факту инцидента, произошедшего в опорном пункте Михайловского отдела полиции, проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии. По результатам рассмотрения начальник и заместитель данного отдела полиции освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководящих сотрудников управления полиции города Караганды и департамента полиции области", - заявили в полиции.
По факту смерти женщины проводится досудебное расследование.
Участковый инспектор полиции на время досудебного расследования, в соответствии с требованиями законодательства, отстранен от службы в связи с нахождением в медицинском учреждении. Вопрос о его увольнении будет рассмотрен после завершения лечения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента полиции", - сообщили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что и впредь будут жестко реагировать на любые нарушения служебной дисциплины, внутреннего распорядка и этических норм вне зависимости от званий и занимаемых должностей.
новости по теме
19.10.2025, 19:22 66911
Схватил учительницу за шею: поведение павлодарского школьника рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре поведение школьника, который схватил учительницу за шею, рассмотрят в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По факту инцидента полицией проведена проверка. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения. Также поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Ранее информация о поведении подростка распространилась в Сети. Сообщалось, что инцидент произошел на осеннем балу, где ученик схватил преподавателя за шею и некоторое время удерживал.
Напомним, в 2024 году в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Годом ранее учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили.
19.10.2025, 12:25 77406
Женщина на инвалидной коляске пострадала в результате обрушения подъемника в астанинском суде
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина на инвалидной коляске пострадала в результате обрушения подъемника в здании межрайонного гражданского суда города Астаны, сообщает пресс-служба столичного суда.
Во время подъема произошел обрыв троса, в результате чего женщина, прибывшая на судебное заседание, упала с высоты около 70-80 сантиметров. Судебные приставы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей первую медицинскую помощь", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что женщина доставлена в больницу, находится в сознании, а на место прибыли представители обслуживающей компании ТОО "Капитал Лифт".
По предварительным данным, причиной происшествия стал обрыв троса. Для установления точных обстоятельств проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей.
19.10.2025, 12:06 76256
В Актау девушка погибла после падения с восемнадцатого этажа
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Актау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау девушка погибла после падения с восемнадцатого этажа на территории жилого комплекса Green Plaza в 17-м микрорайоне, сообщает lada.kz.
Возвращался с работы домой, услышал, как на скорости по двору летят полицейские машины. Я пошел посмотреть, что случилось. Сначала ничего не понял, но потом зашел за полицейский автомобиль, а там труп девушки. Она упала прямо в метре от входа в подъезд", - рассказал один из очевидцев.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по факту произошедшего заведено дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Напомним, в Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся.
Как сообщалось ранее, семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Алматы. В Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
15.10.2025, 13:45 179596
Два человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области
В соцсетях распространяется информация, что за рулем иномарки находился несовершеннолетний
Рассказать друзьям
Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жалпаксай Алматинской области произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек.
Минувшей ночью в селе Жалпаксай произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Сообщается, что около 00.30 автомобиль Hyundai Grandeur, двигаясь по главной дороге, столкнулся с ВАЗом, который выезжал со второстепенной улицы и не уступил дорогу иномарке.
В результате от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Водитель Hyundai госпитализирован с различными травмами.
Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, что за рулем Hyundai Grandeur находился 13-летний подросток. В департаменте полиции Алматинской области на запрос редакции сообщили, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело, однако не прокомментировали информацию о подростке за рулем.
Напомним, В Акмолинской области подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП.
14.10.2025, 11:45 212866
Толпа жестоко избила юношу в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы, сообщает Astana TV.
Кадры избиения появились в соцсетях. На них несколько человек избивают лежащего на полу юношу.
Мать пострадавшего уверяет, что их было 15-20 человек. По словам женщины, ее сын получил серьезные травмы. У него перелом носа и ушибы головы. Алматинка требует привлечь всех виновных к ответственности", - пишет источник.
У него сломана скула с правой стороны, глаз не видит, нос вдавлен внутрь. У моего ребенка сотрясение мозга. В больнице будет лежать 10 дней, вставать тяжело, сразу кружится голова", - рассказала женщина.
В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны 9 участников конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту умышленного причинения вреда здоровью человека возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены. По предварительной версии, между молодыми людьми произошел скандал. Сначала словесная перепалка, переросшая в драку", - сообщили в ДП Алматы.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.10.2025, 08:53 217766
Толкнувший пенсионерку при выселении в Алматинской области полицейский уволен
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейский, толкнувший пенсионерку при выселении в Алматинской области, уволен. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Ержан Саденов.
Напомним, на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. редакции). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.
Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.
Когда злостное нарушение, кто-то буянит или физическое сопротивление оказывает, только в таких случаях полиция должна действовать для создания безопасности. В данном случае перебор есть, поэтому мы не только в отношении сотрудника, а полностью по руководству служебную проверку проводим", - отметил министр.
Ранее широкий общественный резонанс вызвала попытка принудительного выселения воспитанников детского дома в Баганашыле с участием полицейских. Уже прошло более месяца, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.10.2025, 12:01 278046
Инцидент с шасси самолета Qazaq Air: в Казахстане создадут комиссию для расследования
Рассказать друзьям
Костанай. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создадут комиссию для расследования инцидента с шасси самолета Qazaq Air, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Для расследования авиационного события, произошедшего на рейсе Костанай - Астана авиакомпании Qazaq Air, в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в сфере гражданской и экспериментальной авиации будет создана комиссия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что расследование будет проводиться департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых видны искры у шасси во время взлета воздушного судна в аэропорту Костаная.
12.10.2025, 11:02 263811
В результате аварии на трассе в Павлодарской области погибли два человека
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Павлодар. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии на трассе Омск - Майкапчагай в Павлодарской области погибли два человека, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным установлено, 11 октября на автодороге Омск - Майкапчагай в трех километрах от села Қызылқоғам водитель автомашины марки ВАЗ-2110 в условиях плохих погодных условий, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение", - заявили в полиции.
Сообщается, что по факту ДТП, в результате которого погиб водитель и пассажир, возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", - добавили в ДП.
Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.10.2025, 08:43Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося деятеля культуры Юрия Аравина 21.10.2025, 15:2491006Уволенная после скандала в детдоме в Баганашыле чиновница снова заняла руководящий пост 21.10.2025, 16:1081736Жители одного из микрорайонов Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи 21.10.2025, 09:3170851В 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом к интернету 21.10.2025, 10:1068671Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане 18.10.2025, 19:13290446Это нас не красит - Саденов потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников 18.10.2025, 12:08289931Вымогательство, дедовщина и буллинг: Закиева рассказала о проблемах в школах в Жамбылской области 19.10.2025, 12:35Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой289226Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой 16.10.2025, 20:37287831В Казахстане запустили петицию из-за спорной нормы Налогового кодекса 16.10.2025, 19:18284101Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Алматы 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт624011Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29618071Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 10:15549716В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 29.09.2025, 19:30513961Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18489391В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?