Трагедия в Жанатасе: пострадавшей от пожара семье купили квартиру

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По поручению главы государства акиматом Жамбылской области оказывается всесторонняя материальная, медицинская и психологическая помощь семье, потерявшей пятерых детей в результате пожара в городе Жанатасе. В частности, местные исполнительные органы взяли на себя расходы по организации похоронных мероприятий. Помимо этого, за счет спонсоров семье предоставлена трехкомнатная квартира в городе Жанатасе, а при содействии местных предпринимателей закуплена мебель и бытовая техника", - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.
Напомним, 19 февраля в Жанатасе пятеро детей погибли от отравления угарным газом. По предварительным данным, пожар в квартире возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. Соседи рассказали подробности трагедии.
20 февраля глава государства выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей.
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