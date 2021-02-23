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Трагедия в Жанатасе: пострадавшей от пожара семье купили квартиру

22.02.2021 5455
Трагедия в Жанатасе: пострадавшей от пожара семье купили квартиру
Фото: ru.sputnik.kz
Тараз. 22 февраля. Kazakhstan Today - Общественными организациями и спонсорами собрано более 3 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today. 
 

По поручению главы государства акиматом Жамбылской области оказывается всесторонняя материальная, медицинская и психологическая помощь семье, потерявшей пятерых детей в результате пожара в городе Жанатасе. В частности, местные исполнительные органы взяли на себя расходы по организации похоронных мероприятий. Помимо этого, за счет спонсоров семье предоставлена трехкомнатная квартира в городе Жанатасе, а при содействии местных предпринимателей закуплена мебель и бытовая техника", - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

 
Напомним, 19 февраля в Жанатасе пятеро детей погибли от отравления угарным газом. По предварительным данным, пожар в квартире возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. Соседи рассказали подробности трагедии. 
 
20 февраля глава государства выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей.
 

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