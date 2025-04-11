В Атырауской области зарегистрировано землетрясение

Без газоснабжения остались около 500 человек

Фото: АО QazaqGaz Aimaq

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Туркестан. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 апреля, в 10.50 в Туркестанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" поступило сообщение от начальника городского газового хозяйства о серьезном повреждении газопровода на переходе через оросительный канал Туркестан - Арыс, сообщает пресс-служба АО.





По прибытии на место происшествия аварийная бригада установила, что неизвестный совершил наезд на газопровод высокого давления диаметром 315 мм. В результате грубого нарушения техники безопасности был поврежден переход "полиэтилен-сталь", что вызвало утечку газа.





Виновник аварии скрылся с места происшествия, не предприняв никаких попыток уведомить экстренные службы, тем самым поставив под угрозу безопасность населения. Ведется розыск нарушителя.





Газовики своевременно закрыли задвижки Ду-300 мм, благодаря чему удалось локализовать утечку и предотвратить возможные последствия. При обследовании газопровода в радиусе 50 метров дополнительных повреждений и утечек выявлено не было", - сообщили в компании.





В результате происшествия без газоснабжения остались около 500 жителей сел Ибата и Ойык Сауранского района. Газопровод находится на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства.





В настоящее время ведутся восстановительные работы по обеспечению бесперебойного и безопасного газоснабжения.