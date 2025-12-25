24.12.2025, 21:03 18146
В метро Алматы произошло короткое замыкание
Причины произошедшего выясняются
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на станции метро "Абай", по предварительным данным, произошло короткое замыкание, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС. В ходе осмотра открытого горения не установлено", - проинформировали в ведомстве.
По данным метрополитена, машинистом оперативно приняты соответствующие меры по остановке подвижного состава и высадке пассажиров.
Состав был направлен в депо для проведения проверки. Причины произошедшего выясняются. Проводится компьютерная диагностика. Задействован резервный состав, движение поездов восстановлено в течение 15 минут. Метрополитен работает в штатном режиме", - уточнили в МЧС.
23.12.2025, 12:04 54606
В Каспийском море произошло землетрясение
Магнитуда составила 5,3
Актау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 23 декабря 2025 года 09.32 в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Казахстанский национальный центр данных.
Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=13.1", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря в Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае.
22.12.2025, 12:12 78286
Аким одного из городов в Актюбинской области совершил суицид
Начато досудебное расследование
Актобе. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Темира Актюбинской области Еркин Далмагамбетов совершил суицид, передает корреспондент агентства.
Аким города Темира Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Его тело нашли дома 20 декабря около девяти вечера. Чиновнику было 46 лет", - пишет телеграм-канал "ГосАрхив".
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали информацию.
Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае.
22.12.2025, 10:22 82061
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения, произошедшего сегодня ночью на территории Китая, сообщили в Казахстанском национальном центре данных.
22 декабря 2025 года 02.16 на территории Китая произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы. Магнитуда - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.
18.12.2025, 10:16 266691
Мост обрушился в Туркестанской области
Фото: gov.kz
Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мост через реку Келес в Туркестанской области обрушился 17 декабря 2025 года, сообщили в акимате Келесского района.
В связи с обрушением моста через реку Келес на территории Кошкаратинского сельского округа движение транспорта на данном участке полностью приостановлено. В целях обеспечения безопасности населения и участников дорожного движения рассмотрена объездная дорога протяженностью 10-15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение осуществляется через этот альтернативный маршрут", - проинформировали в районном акимате.
Установлены дорожные знаки, усилен контроль со стороны соответствующих служб.
Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться указанной объездной дорогой", - обратились в акимате к водителям.
По данным ведомства, ранее на мосту через реку Келес образовалась трещина. В связи с этим в целях обеспечения безопасности движение по мосту было приостановлено.
По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Мост находился на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.
18.12.2025, 10:09 267866
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Конаеве
Фото: акимат Конаева
Конаев. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Конаеве после повреждения сильным ветром кровли ряда зданий, сообщили в городском акимате.
В городе Конаеве в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра (максимальный порыв ветра более 25 метров в секунду) были повреждены кровли ряда жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. С 17 декабря официально объявлена ЧС местного масштаба", - уточнили в акимате.
За счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах.
Отмечается, что в настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме.
17.12.2025, 09:13 312301
Сигнал бедствия объявил экипаж самолета Алматы - Астана из-за задымления в салоне воздушного судна Дополнено
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 17 декабря 2025 года 07.38 при выполнении регулярного пассажирского рейса КС-851 по маршруту Алматы - Астана произошло авиационное событие с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG, находящимся в эксплуатации АО "Air Astana", сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Согласно представленной информации от главного центра планирования воздушного движения РГП "Казаэронавигация", экипаж ВС объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. По предварительной информации, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07.40. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы", - проинформировали в министерстве.
В настоящее время сотрудниками департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливаются более подробные обстоятельства указанного авиационного события.
Дополнено. 17.12.2025, 10.05.
Инцидент прокомментировали в авиакомпании Air Astana.
17 декабря самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 851 по маршруту Алматы - Астана, вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа в связи с появлением нехарактерного запаха системы кондиционирования на борту. В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о возврате в Алматы. Посадка была выполнена в штатном режиме в 07.40 по местному времени. Вылет в Астану будет выполнен на другом воздушном судне в 10.15. По данному инциденту проводится установленная процедура технической проверки", - проинформировали в авиакомпании.
Сообщается, что пассажирам рейса были предоставлены горячие и прохладительные напитки, а также снеки.
Как сообщалось ранее, в самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира.
31 августа самолет, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.
16.12.2025, 19:22 330916
В Костанае спасатели эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки
Костанай. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае спасатели эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки, расположенной по проспекту Кобыланды батыра, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на втором этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Силами огнеборцев с верхних этажей по лестничному маршу эвакуированы 20 человек. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет. Причина устанавливается.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре.
15.12.2025, 19:40 350541
Четыре человека погибли из-за непогоды в ЗКО
Уральск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли из-за сильных морозов и метели, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе поисковых мероприятий по пяти лицам: один человек найден живым и доставлен в медицинское учреждение, по остальным установлены трагические исходы", - сообщили в полиции.
По данным СМИ, все пропавшие погибли от переохлаждения.
Как отметили в ДП, в период с 13 по 14 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории южных районов области (Жангалинский, Бокейординский, Жанибекский и Казталовский районы) было временно перекрыто движение на 10 автодорогах. На двух направлениях были введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта.
Также в Жанибекском районе зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, пострадавшим оказана помощь. Водитель трактора и пассажир, заблудившиеся в пути, найдены. В настоящее время все ограничения движения сняты.
