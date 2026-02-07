06.02.2026, 12:35 12456
Ураган в Жамбылской области повредил крыши и оставил жителей без электричества Дополнено
Рассказать друзьям
Тараз. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ураган в городе Жанатасе Сарысуского район Жамбылской области повредил крыши и оставил жителей без электричества, сообщает пресс-служба акимата региона.
В 1-м микрорайоне - у жилых домов №№ 32, 33, 34, 35; в 3-м микрорайоне - у жилого дома № 6; в 4-м микрорайоне - у жилых домов №№ 15 и 15а частично сорваны кровли. Кроме того, на улице Бейбитшилик упал флагшток, на территории района временно отключилось электроснабжение. В настоящее время информация о пострадавших гражданах не зарегистрирована", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что создан оперативный штаб, проводятся работы по обследованию и восстановлению.
Дополнено 06.02.2026, 17.00
Позже в акимате Жамбылской области сообщили о введении в Сарысуском районе чрезвычайной ситуации.
По данным ведомства, в Жанатасе полностью сорваны кровли 3 жилых домов, частично повреждены крыши еще 7 домов, а также пострадали 7 объектов предпринимательства. Повреждены линии электропередачи протяженностью 2 км.
Акимату района, департаменту по чрезвычайным ситуациям и профильным управлениям поручено незамедлительно приступить к восстановительным работам уже сегодня.
Напомним, летом прошлого года после урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
новости по теме
06.02.2026, 12:09 14161
В Семее в мусорном контейнере обнаружили тело младенца
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 февраля в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Семее в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного, завернутое в полотенце, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе первоочередных мероприятий установлена 20-летняя девушка, у которой роды прошли в домашних условиях. По ее словам, младенец родился без признаков жизни. Также в ходе досудебного расследования установлен житель города, оставивший тело младенца в контейнере", - проинформировали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование.
Плод младенца направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям обоих участников произошедшего", - уточнили в полиции.
Напомним, в конце прошлого года сообщалось об обнаружении тела новорожденного в Кентау.
06.02.2026, 11:05 15426
Школьник бегал с топором в одной из школ Кульсары
Фото: кадр из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Атырау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 февраля на канал "102" поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы, сообщили в департаменте полиции региона.
Отмечается, что в результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения.
После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.
В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В рамках уголовного дела внесено представление в отдел образования об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также сотрудников охранного агентства, осуществлявшего охрану учебного заведения.
05.02.2026, 13:57 32341
Землетрясение ощутили жители Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в Жетысуской области, его очаг находился на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 13.42. Его очаг расположен в 284 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана, сообщает МЧС.
В частности, расчетная интенсивность составила:
- Жетысуская область, Панфиловский район, город Жаркент - 3 балла;
- Жетысуская область, город Текели - 3 балла;
- Жетысуская область, Аксуский район, село Жансугуров - 3 балла;
- Жетысуская область, Саркандский район, город Сарканд - 3 балла;
- Жетысуская область, Ескельдинский район, поселок Карабулак - 2 балла;
- Жетысуская область, город Талдыкорган - 2 балла;
- Жетысуская область, Коксуский район, село Балпык-Би - 2 балла;
- Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа - 2 балла;
- Жетысуская область, Кербулакский район, село Сарыозек - 2 балла;
- Жетысуская область, Каратальский район, город Уштобе - 2 балла;
- Алматинская область, Уйгурский район, село Кыргызсай - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Кокпек - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в министерстве.
Ранее в Каспийском море произошло землетрясение.
03.02.2026, 21:20 85566
Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Абайской области
В салоне находились 50 пассажиров - рабочие, следовавшие на вахту
Рассказать друзьям
Семей. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на автодороге Семей - Кайнар в районе села Знаменка в области Абай, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, пассажирский автобус марки SETRA под управлением 52-летнего водителя допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В салоне находились 50 пассажиров - рабочие, следовавшие на вахту. В результате происшествия пассажиры получили телесные повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всем пострадавшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по данному факту полицией начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
03.02.2026, 16:35 92661
В Алматы снесли хозяйственную постройку
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли хозяйственную постройку, расположенную на улице Утегенова в микрорайоне Нур Алатау, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции города", - заявили в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие полного пакета разрешительных документов и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
02.02.2026, 09:30 150311
Пешеход погиб под колесами грузовика в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января в Алматы на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Райымбек батыра произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает портал патрульной полиции Алматы Dorpat.kz.
По данным полиции, трагедия произошла на оживленном участке рядом с оптово-розничным рынком, где ежедневно фиксируется плотное скопление автомобилей и пешеходов. Интенсивное движение создает повышенный риск ДТП, которые порой заканчивается летальными исходами.
Мы призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - заявил командир роты полка патрульной полиции Алматы Мирас Мукашев.
Правоохранители отмечают, что пешеходы нередко перебегают дорогу в неположенных местах, игнорируя требования безопасности. Такое поведение, подчеркивают в полиции, нередко становится причиной трагических случаев.
В связи с частыми нарушениями на этом участке дороги полицейские будут проводить рейдовые мероприятия на постоянной основе.
Контроль будет усилен как для водителей, так и для пешеходов, чтобы снизить риск новых происшествий", - подчеркнули в полиции.
01.02.2026, 13:46 190921
Казахстанец пропал после пожара на предприятии в Южной Корее
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Сеул. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана пропал после пожара на заводе в Южной Корее, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
30 января 2026 года в городе Мэндон-мён Республики Корея произошел пожар на предприятии по производству продуктов питания и напитков. После пожара сразу же были эвакуированы 81 сотрудник, однако местонахождение двух рабочих, в том числе гражданина Казахстана, неизвестно", - проинформировали в МИД РК.
По данным полиции и пожарной охраны, утром 31 января внутри сгоревшего цеха было обнаружено неопознанное тело.
Полиция обратилась в Национальный институт научных исследований для подтверждения личности. Посольство Казахстана находится на связи с полицией и пожарной службой, а также с родственниками пропавшего гражданина РК и держит вопрос на контроле", - отметили в ведомстве.
01.02.2026, 13:10 186006
Возгорание произошло на строящемся мосту через Иртыш в Павлодаре
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Второй раз за сутки произошло возгорание на строящемся мосту через Иртыш в Павлодаре.
1 февраля 2026 года около 10.30 на объекте строительства моста через реку Иртыш в городе Павлодаре (автодорога Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ, км 1381, опора №5) зафиксировано локальное задымление/возгорание тента теплового укрытия пролетного строения", - проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
По данным компании, работы на участке не ведутся.
Они были приостановлены с 31 января 2026 года после аналогичного инцидента на опоре №4. Пострадавших нет. На месте находятся сотрудники ДЧС, проводится ликвидация очага. По факту проводится внутреннее расследование", - отметили в "КазАвтоЖоле".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.02.2026, 10:44Новую правовую архитектуру развития креативных индустрий формируют в Казахстане 06.02.2026, 10:0744061Temu заблокировали в Техасе 06.02.2026, 09:3843216В каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков 06.02.2026, 12:10Оказывается, ребенок занимается фортепиано: казахстанцы обнаружили в eGov неожиданные записи о допзанятиях детей37141Оказывается, ребенок занимается фортепиано: казахстанцы обнаружили в eGov неожиданные записи о допзанятиях детей 06.02.2026, 14:3035991Токаев дал ряд поручений заместителям министра обороны 31.01.2026, 12:35346731На Тенгизе возобновили добычу нефти 02.02.2026, 17:39337911В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 31.01.2026, 16:16327046Сведения не подтвердились: в Алматы прекратили уголовное дело о буллинге ученицы частной школы 31.01.2026, 11:43319466"Нацфонд - детям": сколько денег начистили на счета юным казахстанцам 02.02.2026, 16:26314621"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году 12.01.2026, 18:45548696Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 15.01.2026, 14:32508546От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07484856В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 23.01.2026, 20:05482256Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане 15.01.2026, 13:52478621Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?