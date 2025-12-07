Военнослужащий и его ребенок погибли в результате пожара на территории погранзаставы в Алматинской области

Фото: Depositphotos

Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в три балла произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.





Землетрясение произошло в 12.44. Его эпицентр расположен в 277 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Китая, сообщили в ДЧС Алматы.





Расчетная интенсивность составила в:





Алматы - 3 балла;

селе Саты Кегенского района Алматинской области - 3 балла;

селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области - 3 балла;

селе Кеген Кегенского района Алматинской области - 3 балла;

селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области - 3 балла;

городе Есике - 3 балла;

городе Талраре - 3 балла;

селе Кокпек Енбекшиказахского района Алматинской области- 3 балла;

селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;

селе Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области - 3 балла;

городе Каскелене - 3 балла;

селе Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;

селе Кайыпова Уйгурского района Алматинской области - 3 балла;

селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;

селе Отеген-Батыр Илийского района Алматинской области - 2 балла;

селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области - 2 балла;

селе Боралдай Илийского района Алматинской области - 2 балла;

селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области - 2 балла;

селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области - 2 балла;

городе Алатау - 2 балла;

городе Конаеве - 2 балла;

селе Курты Илийского района Алматинской области - 2 балла;

селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области - 2 балла;

городе Жаркенте - 2 балла;

селе Кордай Кордайского района Жамбылской области - 2 балла;

городе Текели - балла;

селе Балпык-Би Коксуского района Жетысуской области - 2 балла;

селе Карабулак Ескельдинского района Жетысуской области - 2 балла;

городе Талдыкоргане - 2 балла;

селе Баканас Балхашского района Алматинская области - 2 балла;

городе Уштобе - 2 балла;

городе Шу - 2 балла;

селе Мерке Меркенского района Жамбылской области - 2 балла;

селе Толе Би Шуйского района Жамбылской области - 2 балла;

селе Жансугуров Аксуского района Жамбылской области - 2 балла;

городе Сарканде - 2 балла;

селе Кулан района имени Рыскулова Жамбылской области - 2 балла.





В акимате города Алматы подчеркнули, что все системы оповещения сработали штатно.





Жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения - городские сирены, в ТРЦ и общественных местах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу. Паники и давки не наблюдалось", - заявили пресс-службе.





Дополнено 04.12.2025, 14.05





В Алматы для оказания помощи работает горячая линия с участие психологов ДЧС: 8 (727) 278 20 83, 8 (727) 278 20 84.





В МЧС также рассказали , что специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.





По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - заверили в ведомстве.





Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.





Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.