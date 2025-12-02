Скончалась пострадавшая при пожаре в Туркестанской области 7-летняя девочка

Фото: скриншот из видео

Пекин. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 44 человека погибли при пожаре в жилых домах в Гонконге, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, - 44 человека погибли при пожаре в жилых домах в Гонконге, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РБК со ссылкой на China Morning Post (SCMP).





279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. До этого мэр Гонконга Джон Ли сообщал о 36 погибших и 29 госпитализированных, из которых семеро были в критическом состоянии.





Днем 26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Часть людей была заблокирована внутри многоэтажек.





В комплексе проводились масштабные ремонтные работы, когда начался пожар, огонь распространился на дома со строительных лесов, но окончательная причина пожара пока не установлена. Тушение огня продолжается.





По данным полиции, на объекте были найдены пенополистирольные плиты, блокирующие окна, которые наряду с некачественными строительными материалами могли способствовать столь быстрому распространению огня.



