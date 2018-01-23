Шесть препаратов против гепатитов на сумму 2,7 млрд тенге закупят в Казахстане в 2018 году

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Шесть препаратов против гепатитов на сумму 2,7 млрд тенге закупят в Казахстане в 2018 году23.01.2018
Медицина  10:24

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В 2018 году через систему единой дистрибуции закупят пять наименований препаратов для лечения вирусных гепатитов и вакцину против вирусного гепатита В для бесплатного лекобеспечения казахстанцев на сумму 2,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Лечению вирусных гепатитов как социально значимых заболеваний в Казахстане уделяется большое внимание. Доступность препаратов для лечения этих заболеваний в 2018 году увеличилась более чем в 3,6 раз по сравнению с предыдущими годами, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Отмечается, что для лечения вирусных гепатитов Единый дистрибьютор ежегодно закупает препараты "Пэгинтерферон альфа 2b" и "Рибавирин". Кроме этого, в 2018 году препарат "Тенофовир" закупается для лечения вирусных гепатитов и поставляетсяв рамках договора поставки с международной организацией ЮНИСЕФ.


В ведомстве добавили, что в текущем году в список для бесплатного лекарственного обеспечения (в соответствии с самыми современными протоколами лечения вирусного гепатита С) для лечения вирусных гепатитов включены новые наименования - "Софосбувир" и "Даклатасвир". Поставка этих лекарственных средств планируется через Программу развития ООН.

Также в этом году для предупреждения вирусного инфицирования хроническим гепатитом В и его тяжелых последствий, в том числе цирроза печени и гепатоклеточного рака, закупается 445 400 доз вакцины. Вакцинация детей раннего возраста от вирусного гепатита В включена в национальный календарь прививок.
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