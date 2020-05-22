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Сенат ратифицировал Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС

21.05.2020, 16:38 6697
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента РК депутаты палаты ратифицировали Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.
 
Документ направлен на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров, сообщили в пресс-службе сената парламента РК.
 
Как сообщалось ранее, главы стран ЕАЭС подписали Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС на Саммите Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в мае 2019 года. Документ подписан в целях подтверждения законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена на территорию другого и предотвращения уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. В основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран Союза информационной системы. При этом сведения, необходимые для прослеживаемости, будут аккумулироваться системой из товаросопроводительных документов. В дальнейшем Совет комиссии будет определять перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. 
 

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