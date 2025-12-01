30.11.2025, 16:58 18741
Казахстан и ЕС укрепляют сотрудничество ради устойчивого будущего
Фото: МИД РК
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре исполняется 10 лет со дня подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом. Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в интервью для Euronews отметил, что за это время ЕС стал крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, вложив в страну более 200 миллиардов евро, передает корреспондент агентства.
Прошлое десятилетие показало, чего может добиться это партнерство. Наступающее десятилетие должно быть посвящено реализации стратегических проектов, усилению цепочек добавленной стоимости, модернизации инфраструктуры и более глубокому технологическому сотрудничеству", - сказал глава МИД Казахстана.
Как рассказал Ермек Кошербаев, сотрудничество сторон углубляется в сфере критически важных материалов, необходимых Европе для зеленого и цифрового переходов. Казахстан способен поставлять 21 из 34 критических материалов ЕС, включая стратегические, а проект Sarytogan Graphite включен в официальный список стратегических инициатив Евросоюза.
Он подчеркнул, что в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом достиг 48,8 миллиарда долларов США и свыше 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу.
Особое внимание уделяется развитию устойчивых цепочек поставок и инфраструктуры. Транскаспийский маршрут уже привлекает свыше 10 млрд евро европейских инвестиций, укрепляя свою роль как ключевого транспортного коридора между Центральной Азией и Европой.
Казахстан и ЕС также расширяют сотрудничество в области технологий, геологоразведки, переработки сырья, а также в развитии проектов по производству батарей и зеленого водорода.
По словам Кошербаева, новое десятилетие партнерства должно стать этапом практической реализации стратегических проектов и модернизации, обеспечивая устойчивое развитие и энергетический переход Европы.
30.11.2025, 17:44 17266
Токаев поздравил Жапарова с успешным проведением выборов в жогорку кенеш
Фото: Акорда
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в жогорку кенеш (парламент. - Прим. ред.), сообщили в пресс-службе Акорды.
Парламентские выборы отразили всенародную поддержку Вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты", - написал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.
29.11.2025, 19:15 45791
В Алматы прошла 15-я ежегодная встреча замминистров иностранных дел стран Центральной Азии
Фото: МИД РК
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии состоялась 15-я ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, сообщили в ведомстве.
Встреча была посвящена обсуждению вопросов современных вызовов и угроз безопасности региона, усилий государств региона по стабилизации ситуации в Афганистане, а также регионального сотрудничества в области водно-энергетических ресурсов.
В своем приветственном слове первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев отметил, что углубление интеграционных процессов в странах ЦА остается важным приоритетом внешней политики Казахстана, особенно в контексте создания Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран ЦА и Афганистана в Алматы.
Замминистра подчеркнул, что итоги состоявшейся накануне 7-й встречи КВГГЦА в Ташкенте продемонстрировали растущий интерес к формату "Центральная Азия плюс", что свидетельствует о политической востребованности и растущей международной субъектности региона.
В этом контексте основной долгосрочной целью для стран региона станет укрепление статуса Центральной Азии в качестве региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.
Стабильный и процветающий Афганистан, по мнению казахского дипломата, остается одним из важных внешнеполитических приоритетов стран ЦА, которые стремятся развивать с правительством Афганистана торговлю, транспорт, логистику и расширять гуманитарные контакты.
Он отметил, что подлинная интеграция в Центральной Азии предполагает развитие механизмов использования и сохранения водно-энергетических ресурсов, особенно в эпоху глобального изменения климата и продолжающегося обмеления крупных приграничных бассейнов.
В этом смысле, подчеркнул казахский дипломат, инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о разработке рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию в целях гармонизации национальных водных стратегий демонстрирует высокую заинтересованность Казахстана в налаживании региональных механизмов по сохранению и использованию водных ресурсов.
Ержан Ашикбаев упомянул, что сегодня регион также сталкивается с вызовами и угрозами в области цифровой безопасности и использования больших массивов данных. На этом фоне призывы Казахстана к углублению сотрудничества в области использования искусственного интеллекта и разработке проекта Декларации об ответственном использовании ИИ странами ЦА, символизируют стремление к укреплению доверия и обеспечения безопасности в ходе обмена данными в рамках совместных региональных цифровых проектов, подчеркнул он.
Первый заместитель министра отметил, что Казахстан намерен и дальше тесно взаимодействовать с государствами ЦА по приоритетам мандата РЦПДЦА.
Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе в своем выступлении подчеркнул роль Центра по превентивной дипломатии по координации усилий в области региональной интеграции и миростроительства на основе принятой новой программы действий РЦПДЦА на 2026-2030 годы, основанной на пяти ключевых приоритетах, связанных с продвижением превентивной дипломатии, мониторингом и ранним предупреждением конфликтов, налаживанием партнерства с региональными и субрегиональными организациями, укреплением превентивной дипломатии ООН, а также содействию вовлечению стран ЦА в решение задач, связанных с Афганистаном.
В свою очередь делегаты из стран региона отметили стратегический уровень партнерства и выразили общую позицию о необходимости углубления региональной интеграции, особенно в вопросах восстановления Афганистана и обеспечения региональной безопасности.
Председатель исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай поделился своим видением проблемы сохранения и рационального использования водных ресурсов в странах ЦА, указав на необходимость создания условий для сохранения уникального ландшафта, обеспечения устойчивости экологических систем и водного баланса.
В ходе встречи молодые учащиеся Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА представили свой взгляд на вопросы региональной безопасности и развития, отмечая высокую заинтересованность в широком обсуждении вопросов углубления стратегического сотрудничества в регионе.
29.11.2025, 07:52 66831
Казахстан провел 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОЭС
Фото: МИД РК
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в онлайн-формате состоялось 29-е заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств и представители государств - членов организации, генеральные секретари ОЭС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также наблюдатели.
Отмечая символическое значение проведения заседания в День ОЭС, глава МИД Казахстана поздравил участников с этим знаменательным событием.
В своем выступлении Ермек Кошербаев подвел итоги председательства Казахстана в ОЭС, проходившего под девизом "Продвижение региональной транспортной связанности и устойчивого развития", и обозначил приоритетные направления сотрудничества в рамках организации.
Кроме того, министр рассказал о потенциале Казахстана в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации и экологии, призвав государства - члены ОЭС к совместному использованию казахстанских возможностей в этих сферах.
По итогам заседания совета утвержден отчет, включающий решения по важным административным, финансовым и кадровым вопросам деятельности секретариата ОЭС.
29.11.2025, 07:45 67621
Присутствие американского бизнеса в Казахстане будет расширяться
Фото: МИД РК
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева с исполнительным директором Американской торговой палаты (AmCham) в Казахстане Джеффом Эрлихом, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе встречи стороны договорились тесно работать над качественной реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон в ноябре этого года.
По итогам встречи глава AmCham подчеркнул готовность активно содействовать укреплению торгово-экономических связей и расширению присутствия американского бизнеса в Казахстане.
28.11.2025, 19:54 86846
В Ханое презентовали книги аль-Фараби
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана во Вьетнаме провело в стенах Ханойского университета торжественное мероприятие, посвященное посланию главы государства народу Казахстана, 35-летию государственного суверенитета Казахстана и 1155-летию аль-Фараби, сообщает пресс-служба МИД РК.
В рамках мероприятия состоялась презентация вьетнамского перевода книги "Трактат о необходимости стремления к совершенному государству" средневекового философа и известного ученого Абу Насра аль-Фараби.
На открытии мероприятия посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш выступил с речью, подчеркнув основные направления послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные проблемы и их решение через фундаментальные цифровые преобразования" и значение 35-летия Декларации о государственном суверенитете как символа независимости и модернизации.
Казахский дипломат на церемонии презентации книги "Трактат о необходимости стремления к совершенному государству", переведенной на вьетнамский язык к 1155-летию средневекового философа и ученого Абу Насра аль-Фараби, подчеркнул большой вклад деятеля в мировую цивилизацию.
Он выразил благодарность профессору Ханойского университета Нгуен Ван Чиену, осуществившему перевод книги аль-Фараби на вьетнамский язык, за его значительный вклад в сближение Казахстана, тюркского и исламского миров с Вьетнамом.
Кроме того, посол Казахстана совместно с послами Турции и Азербайджана вручил профессору Нгуен Ван Чиену золотую медаль от имени генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
В свою очередь почетный гость, первый заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонг отметил, что сегодня Казахстан стал страной, приобретающей все большее региональное и глобальное значение и стал примером гармонии прошлого и будущего, культурного наследия и модернизации.
28.11.2025, 19:25 88411
Казахстан и Словения планируют развивать межпарламентское сотрудничество
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с председателем Национального собрания Словении Уршкой Клакочар Зупанчич, сообщает пресс-служба МИД РК.
Казахский дипломат детально проинформировал собеседника о масштабной программе модернизации политической системы, инициированной президентом Касым‑Жомартом Токаевым, включая предстоящую парламентскую реформу и основные внешнеполитические достижения и приоритеты государства.
Посол Абибуллаев подчеркнул, что евразийское положение Казахстана гармонично сочетает в себе общие межцивилизационные ценности Востока и Запада, богатую национальную историю, культуру и традиции. Казахстан придает важное значение укреплению всесторонних отношений со Словенией и структурами ЕС.
Казахский дипломат отметил успешное продвижение, как и в Словении, основных принципов гендерного равенства, растущую роль и представленность женщин в государственных органах и бизнесе, в системе образования, медицины и в целом в устойчивом развитии всего общества.
В свою очередь спикер словенского парламента У. Клакочар Зупанчич подчеркнула, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии, и сообщила об ответных планах скорейшего формирования словенской части парламентской группы дружбы по сотрудничеству с Казахстаном, проинформировала о деятельности основных парламентских политических фракций в свете предстоящих парламентских выборов в марте 2026 года.
Она отметила высочайший уровень доверительного и взаимовыгодного казахско-словенского сотрудничества и дружбы, которые вышли на качественно новый уровень развития по итогам официального визита президента Словении Наташи Пирц Мусар, состоявшегося 31 марта - 1 апреля по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Спикер парламента заверила посла Казахстана в том, что Словения остается верным, важным политическим и внешнеторговым партнером для всех стран Центральной Азии.
Собеседники отметили важность прямых контактов между законодательными органами для обмена ценным опытом и укрепления правовой базы сотрудничества.
28.11.2025, 19:20 89221
В Киншасе обсудили перспективы казахско-конголезских отношений
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Жалгаса Адилбаева состоялись переговоры в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества, франкофонии и по делам конголезской диаспоры Демократической Республики Конго (ДРК). Конголезскую делегацию возглавил генеральный директор МИД ДРК Франсуа Шабани, сообщает пресс-служба МИД РК.
В переговорах приняли участие также представители государственных органов ДРК, в том числе министерств торговли, транспорта, горнорудной промышленности, обороны, высшего образования и т.д.
В ходе переговоров основное внимание участниками было уделено вопросам реализации достигнутых договоренностей в ходе первого официального визита президента Демократической Республики Конго Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо в Казахстан, состоявшегося 9-10 сентября 2025 года.
В частности, сторонами были обсуждены вопросы по проведению дипломатических и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в ближайшей перспективе. Также рассмотрены перспективы заключения соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от взаимных визовых требований.
В контексте развития торгово-экономического сотрудничества были обсуждены вопросы по обмену визитами представителей государственных органов и деловых кругов, перспективы заключения соглашения в сфере инвестиций, созданию консультативных механизмов для совместного изучения перспектив сотрудничества в области транспортно-логистического взаимодействия, горнорудной и оборонной промышленности, высшего образования, сельского хозяйства.
Посол Казахстана отметил, что Демократическая Республика Конго является одним из важных партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также подчеркнул, что имеется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества между Астаной и Киншасой, который в настоящее время не реализован в полной мере.
В свою очередь Шабани подтвердил важность проведенных переговоров, отметив, что конголезская сторона также работает по реализации достигнутых договоренностей на уровне глав государств в Астане.
Также состоялась встреча посла Казахстана с руководителем службы государственного протокола и консульской службы МИД ДРК Гертрудой Бенгонгой Элофой. В ходе беседы стороны обменялись мнениями в отношении перспектив сотрудничества сфере консульской службы.
28.11.2025, 19:11 84196
Казахстанские парламентарии поздравили Мексику с проведением ЧМ-2026 по футболу
Состоялась первая встреча групп дружбы парламентов Казахстана и Мексики
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась первая встреча групп дружбы парламентов Казахстана и Мексики в обновленном составе. Встреча была проведена в онлайн-формате. Участники обменялись рядом предложений по взаимодействию, а сами обсуждения относительно перспектив сотрудничества прошли в оживленном ритме, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны ознакомили друг друга с основными политическими процессами, проходящими в Казахстане и Мексике.
Глава группы дружбы в палате депутатов (нижняя палата) генерального конгресса Мексики Марибель Мартинес Руис особое внимание заострила на продвигаемой мексиканской правящей коалицией во главе с президентом Клаудией Шейнбаум повестке, ориентируемой на достижение справедливости, честности и борьбу с коррупцией, а также продвижение прав женщин.
Председатель комиссии по международным отношениям нижней палаты Педро Васкес Гонсалес особо подчеркнул важность усиления взаимодействия наших двух стран на фоне наблюдаемой нестабильности в мире.
Глава казахстанской группы дружбы, депутат мажилиса Казахстана Жаркынбек Амантайулы ознакомил мексиканских коллег с реформами в Казахстане и рассмотрении предложения по переходу к однопалатному парламенту. Он также подчеркнул важность расширения договорно-правовой базы между двумя странами. Отметив актуальность климатической повестки, казахстанский парламентарий проинформировал о планируемом в Казахстане региональном климатическом саммите в 2026 году. Он подчеркнул целесообразность внесения вклада в достижение успеха этого мероприятия мексиканской стороны.
Участники встречи отметили большие перспективы сотрудничества в обмене опытом и знаниями в законодательной сфере. В частности, депутат парламента РК Максим Рожин проинформировал об одобрении казахстанским парламентом законопроекта об искусственном интеллекте, что стало первой законотворческой инициативой в этом направлении в Центральной Азии. На этом фоне он заявил о готовности делиться опытом, а также подтвердил готовность перенимать опыт и знания в других областях от мексиканских коллег.
Кроме того, казахстанские парламентарии поздравили Мексику с проведением чемпионата мира 2026 года по футболу и пожелали успехов и побед.
С учетом выраженной готовности к активному взаимодействию с обеих сторон посол Казахстан в Мексике Алмурат Турганбеков предложил придать встречам постоянный характер с перспективой организации обмена визитами между парламентами двух стран. Предложение было единогласно поддержано.
30.11.2025, 08:10МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в порту Новороссийска
