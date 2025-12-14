12.12.2025, 14:25 46831
Казахстан принял участие в ряде внешнеполитических и культурно-дипломатических мероприятий
Фото: МИД РК
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан принял участие в серии внешнеполитических мероприятий в разных странах, укрепляя дипломатические связи, продвигая культурное наследие и развивая сотрудничество с ключевыми партнерами в Европе, Азии и международных организациях.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, в Пакистане посольство РК совместно с председателями Института мира и дипломатических исследований и медиагруппы Diplomatic Insight Фархатом Асифом и Мухаммадом Асифом Нуром провело традиционный семинар для участников 6-й Международной школы молодых дипломатов. Участники сессии проявили высокий интерес к внешнеполитическим приоритетам Казахстана, региональному сотрудничеству, а также роли страны в укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
В Дунайском институте Венгрии прошло открытие дискуссионной платформы "Тюркский мир - Запад: Геополитический диалог". Новая платформа призвана обсуждать возможности углубления экономического и политического партнерства между тюркскими государствами, Европейским союзом и США. Основная тема мероприятия касалась направлений сотрудничества между западными государствами и тюркским миром, а также анализа взаимодействия в сферах торговли, инфраструктурной связанности, энергетической безопасности и цепочек поставок стратегических ресурсов.
Постоянное представительство Казахстана приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке во Дворце наций, организованной Женской гильдией ООН (UNWG). На национальном стенде были представлены казахстанский шоколад, традиционный курт, а также национальные сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства и книги. Ярмарка стала важной возможностью для продвижения культуры Казахстана и укрепления культурного взаимодействия в международной среде Женевы. Все собранные средства переданы благотворительным организациям, оказывающим помощь детям в разных регионах мира.
Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с главой канцелярии президента Венгрии Иштваном Сильвестром Тимаром для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства. Казахский дипломат затронул состояние и перспективы отношений в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также рассматриваемые сторонами совместные проекты и инвестиционные возможности. В частности, было выдвинуто предложение об обмене опытом в области искусственного интеллекта и цифровизации, а также в ее правовом регулировании. По итогам встречи собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых главами государств в ходе двусторонних переговоров, в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
13.12.2025, 19:06 5971
В Найроби обсудили связанные с Каспийским и Аральским морями вопросы
Фото: gov.kz
Найроби. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Найроби делегация Казахстана организовала официальный сайд-ивент в рамках участия в седьмой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ходе которого обсудили связанные с Каспийским и Аральским морями вопросы, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Участники форума рассмотрели региональные вызовы и возможности, связанные с проблемами высыхания морей и озер в странах Африки, Латинской Америки, Азии, с акцентом на интегрированные трансграничные действия по восстановлению экосистем и укреплению устойчивости сообществ", - заявили в ведомстве.
Кроме того, было особо отмечено лидерство Казахстана в продвижении вопросов устойчивого развития для стран Центральной Азии, а также мерах по сохранению биоразнообразия и охраны водных ресурсов.
По итогам мероприятия участники признали необходимость срочных и совместных действий для противодействия высыханию морей и озер как одной из крупнейших экологических угроз XXI века, мобилизации международного сотрудничества между странами и регионами для обмена знаниями, лучшими практиками и инновационными решениями в области восстановления экосистем и комплексного управления водными ресурсами, а также продвижения решений, основанных на природе, как универсального и экономически эффективного инструмента адаптации к изменению климата и укрепления водной безопасности для всех регионов мира", - добавили в МИД.
12.12.2025, 20:39 34701
В МИД рассказали о новых возможностях международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активно расширяет международное сотрудничество, укрепляя дипломатические, экономические и культурные связи с зарубежными партнерами, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В Сеуле прошел Форум по региональным стратегиям Кореи, организованный Министерством иностранных дел Кореи. Одной из ключевых тем стало взаимодействие с Центральной Азией. Заместитель генерального директора Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии МИД Кореи Нам Джин отметил, что Центральная Азия - один из приоритетов внешней политики страны, и сообщил о подготовке к саммиту C5+K в 2026 году. Выступая на форуме, посол Казахстана Нургали Арыстанов указал на усиливающееся тесное сотрудничество стран Центральной Азии и расширение сотрудничества со внешними партнерами в рамках формата C5+1, который в 2024-2025 годах вышел на уровень встреч глав государств.
Между тем, в столице Бельгии состоялся уникальный концерт, организованный посольством Республики Казахстан в Бельгии при поддержке концертной организации "Алатау Әуендері" акимата Алматинской области. Мероприятие было посвящено 100-летию композитора Нургисы Тлендиева и 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом и его государствами-членами.
Также посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков совершил рабочий визит в город Сороки по приглашению примара Лилии Пилипецки. Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества, включая культурные, социальные и экономические проекты, и договорились о регулярном диалоге для активизации совместной работы.
Кроме того, посол Казахстана Даулет Батрашев вручил верительные грамоты председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу. В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отмечен значительный потенциал для сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.
12.12.2025, 13:29 49276
Токаев обозначил позицию Казахстана по ключевым международным конфликтам и инициативам мира
Фото: Акорда
Ашхабад. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует активизацию мирных переговоров по Украине и поддерживает урегулирование конфликтов в регионах, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.
Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", - отметил глава государства.
Далее президент высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах.
Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе, - сказал он.
Вместе с тем президент Казахстана считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану. По его словам, важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт", - отметил он.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога. Он напомнил, что Казахстан уже более двадцати лет регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий.
На недавнем VIII Съезде в Астане Казахстан выступил с инициативой, получившей название "Движение за мир". Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями", - добавил он.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP" и Астана готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, а также рассказал о намерении присоединения страны к Авраамским соглашениям.
12.12.2025, 13:03 50516
Снижается авторитет и эффективность - президент Казахстана вновь подчеркнул необходимость реформирования ООН
Фото: Акорда
Ашхабад. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул важность реформирования ООН.
Глава государства отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Он сообщил, что Казахстан присоединился к этой важной резолюции, поскольку мир и доверие - это фундаментальная основа внешнеполитической стратегии Казахстана.
Несмотря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, в целом ситуация в мире остается крайне напряженной. В дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. Здесь также с большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи мною было предложено создать "группу единомышленников" для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН", - сказал он.
Ранее глава государства уже заявлял о назревании необходимости реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа - Совета Безопасности. По его мнению, ООН по-прежнему не имеет альтернативы и должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем.
12.12.2025, 10:59 57421
Токаев принимает участие в форуме мира и доверия в Ашхабаде
Фото: Акорда
Ашхабад. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Ашхабаде сегодня проходит форум, посвященный Международному году мира и доверия.
В рамках мероприятий форума президент РК Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания.
Затем участники отправились в конгресс-центр.
Напомним, вчера вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Его встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила пресс-служба Акорды.
Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии", - сказал президент РК.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.
Говоря о двусторонних отношениях, нельзя не упомянуть о недавнем государственном визите президента Туркменистана в Казахстан, который прошел на высоком уровне. Были обсуждены перспективы нашего сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарной сфере. Хотелось бы Вас поблагодарить за личный вклад в укрепление взаимоотношений между Туркменистаном и Казахстаном. В Вашем лице передаю всему братскому казахскому народу наилучшие пожелания", - сказал он.
Позже президент Казахстана провел встречу с президентом Туркменистана. Касым-Жомарт Токаев поздравил собеседника и братский туркменский народ со знаменательной датой - 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
Он отметил актуальность повестки предстоящего Международного форума, приуроченного к юбилею.
Я благодарен Вам за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад. Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы. У меня нет никаких сомнений в том, что форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений.
Ваше участие станет ярким свидетельством Вашей приверженности укреплению мира, доверия и взаимопонимания. Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле", - заявил Сердар Бердымухамедов.
Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.
12.12.2025, 09:19 59161
Токаев поздравил вновь избранного президента Швейцарии
Фото: Акорда
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания президентом Швейцарской Конфедерации, сообщила пресс-служба Акорды.
В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу - счастья и благополучия.
11.12.2025, 21:22 81861
Казахстан и ВОЗ обсудили укрепление системы здравоохранения и подготовку специалистов
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
На встрече приняли участие представитель организации в Казахстане Скендер Сыла и руководитель географически удаленного офиса ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы Мелита Якаб. Стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества в сфере здравоохранения.
В ходе мероприятия обсуждены результаты, достигнутые Казахстаном по основным направлениям развития системы здравоохранения. В частности, было отмечено снижение распространенности неинфекционных заболеваний на 25%, увеличение средней продолжительности жизни населения до 75,4 года, а также положительная динамика по снижению показателей материнской и детской смертности.
Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ВОЗ в рамках предстоящего в апреле регионального экологического саммита.
Ержан Ашикбаев подчеркнул важность увеличения числа казахстанских специалистов в сфере здравоохранения, работающих в международных организациях, и продвижения их профессионального роста в системе ВОЗ.
В этой связи представители организации сообщили о рассмотрении возможности организации в Казахстане программ профессиональной подготовки и обучения для медицинских работников. Также отмечается, что достижения Казахстана в области первичной медико-санитарной помощи рассматриваются многими странами как положительный пример.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу, направленную на повышение качества медицинских услуг, обеспечение их доступности для населения и дальнейшее укрепление системы здравоохранения.
11.12.2025, 19:55 82131
Наука, образование и инвестиции: Казахстан усиливает взаимодействие с Турцией
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле состоялся расширенный круглый стол с участием свыше 25 ректоров и представителей ведущих университетов Турции, на котором обсуждалось послание президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Мероприятие стало экспертной площадкой для анализа роли высшего образования и науки в реализации стратегических приоритетов Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Также в рамках рабочего визита в провинцию Конья посол РК в Турции Еркебулан Сапиев провел ряд встреч, направленных на расширение инвестиционного сотрудничества Казахстана.
В ходе визита посол встретился с председателем Промышленной палаты Коньи Мустафой Бююкегеном. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних экономических отношений, потенциал увеличения взаимных инвестиций, а также перспективы промышленной кооперации между регионами Казахстана и Коньи. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах агропереработки, пищевой и химической промышленности, машиностроения и текстиля.
