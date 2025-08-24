Казахстан с официальным визитом посетит король Иордании

Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке, сообщает - Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке, сообщает Акорда





Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом, между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество", - заявил на встрече глава Казахстана.





Он отметил значительный вклад президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений.





Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7% с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества", - сказал Токаев.





Акорда





В свою очередь лидер Кыргызстана поблагодарил Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Бишкек.





Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились. (...) Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила - в солидарности и единстве двух стран", - отметил Жапаров.





В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации.





Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.





Дополнено 22.08.2025, 12.56





Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.





Акорда





Кыргызстан - один из основных стратегических партнеров Казахстана в регионе. Объем двусторонней торговли достиг около 2 миллиардов долларов. Имеются все возможности увеличить этот показатель. Инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом, что позволило успешно реализовать ряд совместных проектов. Мы координируем действия в водно-энергетической отрасли. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной сфере", - отметил президент Казахстана.





По его словам, Казахстан уделяет особое внимание углублению взаимодействия с Кыргызстаном.





В прошлом году мы подписали исторический Договор об углублении и расширении союзнических отношений. Сегодня мы принимаем Комплексный план сотрудничества. Уверен, что эти важные шаги придадут новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений. Правительствам обеих стран следует руководствоваться целями и задачами, обозначенными в этом плане", - добавил Токаев.





Акорда





В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.





Также на заседании министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Бактияр Орозов объявили об открытии филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева на базе Ошского государственного университета.





Дополнено 22.08.2025, 14.15





Президент Казахстана наградил Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран".





Акорда





Он отметил, что считает Садыра Жапарова настоящим лидером и опытным политиком, ведущим кыргызский народ к прогрессу.





Ваши дальновидные шаги способствовали укреплению мира и стабильности в регионе. Абсолютно уверен, что под вашим мудрым руководством братский кыргызский народ достигнет еще больших высот", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Республики Казахстан и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к кыргызскому народу.





По его словам, этот жест свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.