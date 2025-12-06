Казахстан является одним из основных приоритетов Мадрида на азиатском направлении

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Мадрид. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках мероприятия с участием руководителей дипломатических представительств азиатских государств, аккредитованных в стране пребывания, - Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках мероприятия с участием руководителей дипломатических представительств азиатских государств, аккредитованных в стране пребывания, сообщили в МИД РК.





В приветственном слове глава испанской дипломатии отметил приверженность страны укреплению связей с Азиатским континентом в преддверии презентации новой "Стратегии Испании по Азии", которая определит ключевые направления сотрудничества на ближайшую перспективу.





Выступая от имени группы послов стран Азии и Тихоокеанского региона (ASPAC) и в качестве ее председателя, Данат Мусаев приветствовал стремление Королевства к углублению партнерства со странами региона. Он особо подчеркнул актуальность укрепления межрегиональной взаимосвязанности.





Посол отдельно отметил высокий интерес в расширении экономических и культурно-гуманитарных связей. Значительное внимание было уделено важности проведения регулярных визитов на различных уровнях и поддержания предметного диалога на двусторонних и многосторонних площадках.





В этом контексте была подчеркнута поступательная динамика казахско-испанских отношений, носящих стратегический характер, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения всестороннего взаимодействия между двумя странами.





По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении подобных заседаний на регулярной основе.