Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра иностранных дел

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Бизнесмен Кенес Ракишев стал внештатным советником министра иностранных дел, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, Ракишев был назначен 27 июня. Заработную плату он не получает, пишет Kazpravda.kz .

Кенес Ракишев родился в 1979 году. В 2000 году окончил Казахстанскую государственную юридическую академию (КазГЮА). В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. В 2007 году получил диплом международной бизнес-школы Oxford Said Business School по дисциплине Advanced Management, а также сертификат London Business School по дисциплине Developing Strategy for Value Creation.

Являлся советником фонда безопасности дорожного движения при МВД РК (1998-1999); специалистом учебного центра ОАО "Банк Туран-Алем" (2000); менеджером ЗАО "КазТрансГаз" (2000); специалистом, начальником отдела маркетинга департамента материально-технического снабжения ЗАО "Intergas Central Asia" (2000-2002).

В 2002 году работал начальником управления ВЭС ЗАО "КазТрансГаз, в 2003 году - первым заместителем генерального директора по экспорту ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз", затем - заместителем гендиректора по маркетингу АО "КазТрансГаз".

Также работал гендиректором ТОО "Меркурий" (09.2004-04.2005); председателем совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (28.04.2016-11.2016); председателем совета директоров, правления АО "SAT & Company" (переименовано 26.09.2018), председателем совета директоров "Fincraft Resources".

Прочие должности: первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан (10.2004); вице-президент Союза ТПП Республики Казахстан (2005); член совета директоров АО "Kazakhstan Petrochemikal Industries Inc." (2007-2009); вице-президент Федерации бокса города Алматы (02.2009-03.2011); вице-президент Азиатской конфедерации бокса (с 04.2011); председатель совета директоров глобальной технологической компании Net Element International (2012); член совета директоров АО НК "Казахстан Инжиниринг" (2014-01.2015); председатель совета директоров АО "БТА Банк" (14.02.2014); глава Совета по развитию молодежного предпринимательства Национальной палаты предпринимателей РК (с 12.2014); председатель совета директоров АО "КСЖ "Казкоммерц-life" (11.11.2016); член совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (01.2015-07.2017); вице-президент Казахстанской федерации бокса (с 12.2018), президент Казахстанской федерации бокса (c 10.2019).

