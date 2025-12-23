22.12.2025, 16:49 12756
Лидеры стран СНГ обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств, в ходе которой лидеры стран обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективы дальнейшего развития СНГ, сообщили в Акорде.
В неформальной встрече глав государств СНГ наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе мероприятия главы государств обсудили основные векторы развития Содружества и наметили дальнейшие шаги, направленные на укрепление практического сотрудничества между странами-участницами.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ, представляющим взаимный интерес для государств региона.
22.12.2025, 11:39 18371
Послы Казахстана провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев и посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провели ряд встреч, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, Ержан Елекеев встретился с главным исполнительным директором Кувейтской нефтяной корпорации шейхом Науафом Саудом Ас-Сабахом. Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.
В рамках встречи посол Казахстана передал шейху Науафу Ас-Сабаху письмо-приглашение от министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с предложением посетить Казахстан. Предполагаемый визит направлен на проведение переговоров по возможным направлениям сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Кувейтом в нефтегазовой и энергетической отраслях.
Также посольство РК в Кувейте провело брифинг для представителей средств массовой информации Кувейта под названием "Kazakhstan - a country of opportunities".
По данным МИД, посол Казахстана в Таиланде провел встречу с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Таиланда Эксири Пинтаручи. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив устойчивый рост сотрудничества и высокий уровень доверия между двумя странами. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов и расширении взаимодействия в 2026 году, отметив необходимость активизации межведомственной координации по ключевым направлениям.
В числе приоритетов обсуждалось сотрудничество в сфере недропользования и редкоземельных металлов. Казахстан предложил Таиланду рассмотреть совместные проекты в ответ на растущий спрос тайской промышленности на высокотехнологичное сырье. Существенное внимание было уделено расширению цифрового взаимодействия - цифровой торговле, финтеху, облачным технологиям, кибербезопасности и интеллектуальной логистике. Представлена инициатива по созданию центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО ООН с размещением в Алматы.
Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортной связанности. Между Казахстаном и Таиландом выполняются 23 прямых рейса в неделю. Стороны также отметили потенциал Срединного коридора и будущие возможности мультимодальных перевозок в рамках проекта железной дороги Китай - Лаос - Таиланд.
Посол РК в Алжире Ануарбек Ахметов провел переговоры с министром экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжирской Народной Демократической Республики Нуреддином Уада. Стороны подробно обсудили перспективные направления совместной работы в сфере цифровизации и экономики знаний, потенциальные проекты между государственными организациями и частными компаниями двух стран.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентами Казахстана и Словении в марте 2025 года, а также с целью практического обсуждения основных принципов гармонизации Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора с одним из крупнейших морских портов Европы "Лука Копер" посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев ознакомился с функциональной деятельностью порта и обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления Невенкой Кржан.
Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел традиционную встречу с активистами Казахстанской студенческой ассоциации в Китае (KSAC). В ходе встречи посол ознакомил студентов с ходом реализации политических и социально-экономических реформ, инициированных главой государства, а также основными приоритетами государственной политики на современном этапе.
В штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) прошло официальное мероприятие "День Казахстана", организованное с целью углубления партнерства страны с международными финансовыми институтами, а также продвижения культурного наследия страны
20.12.2025, 11:35 81226
Казахстан усиливает международное сотрудничество и дипломатические связи
Фото: МИД РК
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржиной Вавьерниа.
Тем временем в Белом доме посол РК Магжан Ильясов торжественно вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.
19.12.2025, 18:11 109926
МИД представил ключевые факты о диалоге "Центральная Азия + Япония"
Фото: МИД РК
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел Казахстана представило ключевые факты о диалоге "Центральная Азия + Япония", передает корреспондент агентства.
Как рассказали в ведомстве, формат сотрудничества "Центральная Азия + Япония", созданный в 2004 году, остается важной платформой для укрепления регионального и международного взаимодействия.
Основными приоритетами формата являются политический диалог, развитие внутрирегионального сотрудничества, поддержка бизнеса, интеллектуальный обмен, а также культурно-гуманитарное взаимодействие.
Ключевыми директивными органами выступают Совещание министров иностранных дел (СМИД) и Заседание старших должностных лиц (СДЛ). С 2005 по 2025 годы в рамках диалога состоялось 10 встреч на уровне министров иностранных дел и 18 заседаний СДЛ на уровне заместителей министров.
За годы сотрудничества были приняты важные документы, включая совместные заявления (2004, 2012, 2014, 2017, 2019 и 2022 годы), планы действий (2006 и 2019 годы), а также дорожные карты по развитию сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Завтра президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
19.12.2025, 17:22 113576
Культурные декады, рабочие встречи и международные конференции с участием Казахстана прошли за рубежом
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран прошли международные мероприятия с участием Казахстана, охватившие культурную, экономическую и международно-правовую повестку.
При содействии посольства Казахстана в столице Азербайджана прошла декада культуры Казахстана. Казахстан представил свои достижения в кино, театре и креативных проектах. Бакинцам были предложены полнометражные фильмы, музыкальная драма и игровые разработки с международным признанием.
В рамках продвижения экономической дипломатии и развития децентрализованного сотрудничества посол Казахстана в Португалии Жан Галиев совершил рабочую поездку в город Гимарайнш, один из ключевых индустриальных и инновационных центров северного региона, где сосредоточены предприятия, обеспечивающие порядка 70% внутреннего валового продукта страны. На встрече с президентом муниципальной палаты Гимарайнша Рикарду Араужу были рассмотрены перспективные направления взаимодействия в промышленной, научно-технологической, туристической и образовательной сферах, которые могли бы стать основой для взаимовыгодного партнерства между регионами двух стран. Более предметное обсуждение было продолжено в ходе организованных при содействии почетного консула Казахстана в северных регионах Португалии Жила Виейры и мэрии города Гимарайнш двух круглых столов, посвященных приоритетным направлениям развития экономики нашей страны.
Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан принял участие в Международной конференции по глобальному партнерству по противодействию онлайн-мошенничеству (International Conference on the Global Partnership against Online Scams), организованной Министерством иностранных дел Таиланда совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В ходе тематических сессий особое внимание было уделено вопросам эффективного расследования и уголовного преследования преступлений в сфере онлайн-мошенничества, укрепления межведомственного взаимодействия, применения современных цифровых технологий и развитию государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности.
Также посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с директором Агентства по иностранным инвестициям и продвижению экспорта Рефиком Джемайли. На встрече были подчеркнуты важные договоренности в ходе рабочих визитов президента Горданы Силяновска-Давковой и министра иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски в Астану в мае-июне этого года. Прежде всего это создание делового совета, проведение бизнес-форума, наращивание двусторонней торговли.
19.12.2025, 15:11 118316
МИД Казахстана и университет ООН подписали меморандум о взаимопонимании
Фото: Акорда
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и университетом Организации Объединенных Наций, сообщили в Акорде.
В присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министр иностранных дел Ермек Кошербаев и заместитель Генерального секретаря ООН - ректор университета Чилидзи Марвала подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и университетом Организации Объединенных Наций.
Ранее Токаев заявил о готовности Казахстана создать в Алматы региональный филиал университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.
Университет Организации Объединенных Наций – глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.
19.12.2025, 12:57 123551
Сотрудничество Казахстана и Японии вышло на новый уровень - KazAID
Фото: gov.kz
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Республикой Казахстан и Японией вышло на новый уровень, сообщает казахстанское агентство международного развития KazAID.
На протяжении многих лет Япония оказывала Казахстану поддержку в рамках официальной помощи развитию, внося вклад в устойчивое развитие и передачу передовых знаний. Сегодня наше сотрудничество вышло на новый уровень", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в декабре 2022 KazAID и японское агентство международного сотрудничества JICA подписали меморандум о сотрудничестве.
Это стало важным шагом от модели "донор-получатель" к равноправному партнерству и совместной реализации проектов для третьих стран", - отметили в агентстве.
KazAID и JICA на ежегодной основе реализуют совместные проекты для стран Центральной Азии и Кавказа, в том числе по направлениям:
- сейсмоустойчивость и снижение риска стихийных бедствий;
- развитие предпринимательства с применением японской философии Кайдзен;
- цифровая трансформация в сфере сельского хозяйства;
- усиление потенциала управления таможенными рисками.
Этот формат сотрудничества отражает эволюцию Казахстана как донора ОПР и его вклад в региональное развитие совместно с ведущими международными партнерами", - добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
19.12.2025, 09:07 129551
Подписан меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии
Фото: Акорда
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с губернатором Токио Юрико Коикэ заключен меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. Документ подписали аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио, сообщила пресс-служба Акорды.
На встрече Касым-Жомарт Токаев и Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.
Также были рассмотрены вопросы создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов.
Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.
В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.
Далее президент осмотрел ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, который является центральным звеном системы гражданской защиты и управления кризисами города.
Основная задача центра - обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).
Большое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях. Этим занимается специальное подразделение, осуществляющее круглосуточный мониторинг.
В обычное время центр занимается планированием и совершенствованием системы управления кризисами, разработкой региональных планов гражданской защиты, подготовкой и проведением учений, а также развитием информационных ресурсов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для населения.
18.12.2025, 16:08 148961
Инвестиции, логистика и энергетика: о чем говорили Токаев и премьер-министр Японии Дополнено
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе переговоров обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Данный визит - это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония - это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония - наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни", - заявил лидер Казахстана.
Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.
Искренне рада приветствовать вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Япония", на котором председательствовал господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате "Центральная Азия + Япония" уже в качестве президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - подчеркнула Санаэ Такаичи.
Дополнено 18.12.2025, 17.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление, сообщает Акорда.
Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.
Дополнено 18.12.2025, 18.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.
Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, сообщается, что Казахстан заинтересован в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.
Дополнено 18.12.2025, 18.39
Президент РК Касым-Жомарта Токаев встретился с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, сообщает Акорда.
Токаев подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула.
Как отметили в Акорде, получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.
Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.
Ранее сообщалось, что свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию.
