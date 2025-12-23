Лидеры стран СНГ обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества

Фото: МИД РК

Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев и посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провели ряд встреч, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В частности, Ержан Елекеев встретился с главным исполнительным директором Кувейтской нефтяной корпорации шейхом Науафом Саудом Ас-Сабахом. Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.





В рамках встречи посол Казахстана передал шейху Науафу Ас-Сабаху письмо-приглашение от министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с предложением посетить Казахстан. Предполагаемый визит направлен на проведение переговоров по возможным направлениям сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Кувейтом в нефтегазовой и энергетической отраслях.





Также посольство РК в Кувейте провело брифинг для представителей средств массовой информации Кувейта под названием "Kazakhstan - a country of opportunities".





По данным МИД, посол Казахстана в Таиланде провел встречу с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Таиланда Эксири Пинтаручи. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив устойчивый рост сотрудничества и высокий уровень доверия между двумя странами. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов и расширении взаимодействия в 2026 году, отметив необходимость активизации межведомственной координации по ключевым направлениям.





В числе приоритетов обсуждалось сотрудничество в сфере недропользования и редкоземельных металлов. Казахстан предложил Таиланду рассмотреть совместные проекты в ответ на растущий спрос тайской промышленности на высокотехнологичное сырье. Существенное внимание было уделено расширению цифрового взаимодействия - цифровой торговле, финтеху, облачным технологиям, кибербезопасности и интеллектуальной логистике. Представлена инициатива по созданию центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО ООН с размещением в Алматы.





Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортной связанности. Между Казахстаном и Таиландом выполняются 23 прямых рейса в неделю. Стороны также отметили потенциал Срединного коридора и будущие возможности мультимодальных перевозок в рамках проекта железной дороги Китай - Лаос - Таиланд.





Посол РК в Алжире Ануарбек Ахметов провел переговоры с министром экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжирской Народной Демократической Республики Нуреддином Уада. Стороны подробно обсудили перспективные направления совместной работы в сфере цифровизации и экономики знаний, потенциальные проекты между государственными организациями и частными компаниями двух стран.





В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентами Казахстана и Словении в марте 2025 года, а также с целью практического обсуждения основных принципов гармонизации Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора с одним из крупнейших морских портов Европы "Лука Копер" посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев ознакомился с функциональной деятельностью порта и обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления Невенкой Кржан.





Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел традиционную встречу с активистами Казахстанской студенческой ассоциации в Китае (KSAC). В ходе встречи посол ознакомил студентов с ходом реализации политических и социально-экономических реформ, инициированных главой государства, а также основными приоритетами государственной политики на современном этапе.





