МИД Казахстана и университет ООН подписали меморандум о взаимопонимании

Фото: Акорда

Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и университетом Организации Объединенных Наций, сообщили в Акорде.





В присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министр иностранных дел Ермек Кошербаев и заместитель Генерального секретаря ООН - ректор университета Чилидзи Марвала подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и университетом Организации Объединенных Наций.





Ранее Токаев заявил о готовности Казахстана создать в Алматы региональный филиал университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.





Университет Организации Объединенных Наций – глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.