МИД РК: Казахстан приветствует мирное соглашение Таиланда и Камбоджи

МИД РК: Казахстан приветствует мирное соглашение Таиланда и Камбоджи
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Королевством Таиланд и Королевством Камбоджа, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Подписание соглашения состоялось при непосредственном участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Куала-Лумпуре 25-28 октября 2025 года.

Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам Устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов", - говорится в заявлении министерства.


В МИД Казахстана выразили уверенность, что подписание декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджей, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН.
 
28.10.2025, 19:22 5526

В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США

Программа визита предусматривает ряд встреч
В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США
Фото: Акорда
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает пресс-служба Акорды.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

28 октября в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".

Высоких гостей сопровождал руководитель администрации президента Айбек Дадебай.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября.
 
28.10.2025, 14:48 12031

Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление

В рамках визита Стубба в Казахстан подписано 15 документов
Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб приняли совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе сегодняшних переговоров, сообщили в Акорде.

Отмечая более 33 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве, стороны подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства", - сказано в заявлении.


Главы государств договорились расширить сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, уделяя особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Они выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта.

Оба президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как надежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway. В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита.

Также лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области миротворчества, в том числе посредством продолжения взаимодействия между центром миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) и международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT).

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере миграционной политики и продвижения диалога по либерализации визового режима. Они приветствуют начало переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении визового режима и подтвердили заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в надлежащие сроки", - говорится в тексте заявления.


Вместе с тем они подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

По информации пресс-службы президента РК, в рамках официального визита Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, в том числе:

1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;

4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте "Бурабай";

5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Finnish Water Forum о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;

6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО "Теңіз жасағы" и Lamor Corporation Plc, а также другие важные соглашения.
 
28.10.2025, 12:34 15021

Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев

Главы Казахстана и Финляндии провели переговоры
Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Финляндии Александром Стуббом, сообщает Акорда.

Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан. Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей. Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - наш народ с уважением относится к вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами", - заявил на переговорах Токаев.


Акорда

В свою очередь Александр Стубб отметил, что это уже его третий визит в Казахстан.

Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а вы были спикером сената. Полагаю, что мы сегодня сосредоточимся на двух ключевых направлениях. Первое - развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров - вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов", - подчеркнул президент Финляндии.


Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является межправительственная комиссия. Он подчеркнул, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.
 
27.10.2025, 14:38 36481

Токаев и Путин подчеркнули особое значение предстоящих переговоров

Главы государств обсудили вопросы визита Токаева в Москву
Токаев и Путин подчеркнули особое значение предстоящих переговоров
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.

Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.

Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.

Напомним, Токаев планирует посетить Москву с госвизитом в ноябре. Ранее визит Токаева в Москву обсудили главы МИД Казахстана и России.
 
27.10.2025, 08:49 41526

Президент РК поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии

Он выразил готовность к тесному сотрудничеству в целях дальнейшего укрепления связей
Президент РК поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии, сообщает пресс-служба Акорды.

Уверен, что под Вашим руководством Ирландия продолжит свое динамичное развитие. Астану и Дублин связывают долгосрочные партнерские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимной поддержки. Выражаю готовность к тесному сотрудничеству с Вами в целях дальнейшего укрепления связей и расширения потенциала взаимодействия во благо народов двух стран", - говорится в телеграмме.

 
26.10.2025, 19:19 51396

Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит в формате ЦА - США

Глава государства считает своевременной данную инициативу американского лидера
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября, сообщает Акорда.

Глава государства считает своевременной данную инициативу американского лидера.

Он отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность.

Ранее Токаев посещал Нью-Йорк 21-23 сентября в рамках Генассамблеи ООН, где встретился с руководителями ряда крупных компаний.
 
23.10.2025, 11:42 103526

Сенат вернул в мажилис закон об искусственном интеллекте

Сенаторы предложили ряд поправок в закон
Сенат вернул в мажилис закон об искусственном интеллекте
Фото: Depositphotos
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат рассмотрел закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие к нему изменения в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы, передает корреспондент агентства.

Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили новую редакцию отдельных статей законов", - уточнил руководитель аппарата сената Максим Споткай.


В частности:

  • объектом авторского права станет произведение, созданное с использованием ИИ только при наличии творческого вклада человека;
  • собственники и владельцы ИИ обязаны будут принимать меры не только по минимизации, но и предотвращению возможного ущерба, в том числе в части защиты прав, свобод и законных интересов физических лиц;
  • уточнено, что страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, осуществляется "в соответствии с законами Республики Казахстан".

В целом закон предусматривает:

  • регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта;
  • закрепление понятий "искусственный интеллект", "библиотека данных", "синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта" и др.;
  • формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы - экономику, здравоохранение, образование и государственное управление;
  • определение компетенций государственных органов и оператора национальной платформы искусственного интеллекта;
  • в медиасфере предусмотрена обязанность указывать, что материалы созданы с применением искусственного интеллекта;
  • введен запрет на создание систем, способных нарушать права и свободы человека (манипулирование, дискриминация, сбор биометрических данных без согласия и др.).

Кроме того, сенаторы внесли в Кодекс об административных правонарушениях новые изменения:

  • введена ответственность за нарушение запрета на продажу энергетических напитков;
  • ответственность за незаконную продажу табачных изделий теперь будет распространяется и на некоммерческие организации, например, если реализация происходит в их помещениях;
  • административная ответственность будет предусмотрена не только за привлечение средств граждан без разрешения, но и за размещение рекламы строящихся объектов без наличия соответствующего разрешения.

С учетом внесенных сенаторами поправок законы возвращены в мажилис.
 
22.10.2025, 19:16 116791

Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером - МИД

Россия стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику
Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером - МИД
Фото: Depositphotos
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе своего визита в Россию подчеркнул, что РФ остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером, сообщает пресс-служба МИД РК.

По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил 28 млрд долларов, что стало новым рекордным показателем. Поставлена амбициозная задача - довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов. В прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику с объемом инвестиций 4 млрд долларов" - заявил министр.


В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подтвердил поступательность политического диалога, основанного на принципах стратегического партнерства и добрососедства, а также подчеркнул особые отношения лидеров двух стран, которые придают необходимую динамику всему комплексу казахско-российского сотрудничества.

Кроме того, стороны подробно рассмотрели вопросы укрепления межрегиональных и приграничных связей, расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Также обсуждены подходы к дальнейшему совершенствованию механизмов многостороннего взаимодействия и укреплению архитектуры региональной безопасности, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

В заключение стороны подтвердили намерение продолжать курс на развитие всестороннего стратегического партнерства, направленного на обеспечение мира, устойчивости и процветания в Евразийском регионе", - добавили в пресс-службе.


Ранее Лавров подчеркнул значимость визита главы МИД Казахстана в Россию.
 
