Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры

Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры
Фото: МИД РК
Пекин. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению китайской стороны министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершил официальный визит в Китай. В ходе визита состоялись конструктивные переговоры с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, министром иностранных дел Китая Ван И, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Кошербаев поздравил китайскую сторону с 76-й годовщиной образования КНР и успешным проведением IV пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Собеседники подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено практической реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули поступательное развитие отношений между Казахстаном и Китаем, основанных на принципах добрососедства, взаимного доверия и выгоды, и подтвердили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

Личные дружественные контакты глав Казахстана и Китая служат прочной основой непрерывного развития межгосударственных отношений. Два знаковых взаимных визита наших лидеров в текущем году и проведенные в их рамках переговоры, несомненно, подняли казахско-китайское сотрудничество на беспрецедентно высокий уровень", - подчеркнул Кошербаев.


Ван И отметил, что Казахстан является авторитетным стратегическим партнером в регионе, с которым Китай готов всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество во благо народов двух стран.

Стороны наметили дальнейшие шаги по активизации межведомственного и межрегионального сотрудничества в соответствии с графиком предстоящих визитов и мероприятий.

По завершении встречи участники подтвердили готовность продолжать координацию действий внешнеполитических ведомств и усилить сотрудничество в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, СВМДА, формат "Центральная Азия - Китай" и других.


 

29.10.2025

АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым

Участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям
АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым
Фото: primeminister.kz
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях", - говорится в сообщении.


Также были отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В частности, в энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК.

Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - заявили в правительстве.


Кроме того, обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ.

Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США", - добавили в пресс-службе.


По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
 
29.10.2025

Токаев и Лукашенко обсудили перспективы развития казахско-белорусских отношений

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности  
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировали в Акорде.
 
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
 
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности.
 
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

Напомним, в ноябре Токаев посетит с госвизитом Москву. Президенты России и Казахстана подчеркнули особое значение предстоящих переговоров.
 
29.10.2025

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", - сообщает Акорда.


По словам президента, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.

Он также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу". Сегодня представители США прибыли в Акорду на встречу с Токаевым.
 
29.10.2025

В Акорду прибыли спецпредставитель Трампа и первый заместитель госсекретаря США

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
 
28.10.2025

В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США

Программа визита предусматривает ряд встреч
В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США
Фото: Акорда
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает пресс-служба Акорды.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

28 октября в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".

Высоких гостей сопровождал руководитель администрации президента Айбек Дадебай.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября.
 
28.10.2025

Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление

В рамках визита Стубба в Казахстан подписано 15 документов
Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб приняли совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе сегодняшних переговоров, сообщили в Акорде.

Отмечая более 33 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве, стороны подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства", - сказано в заявлении.


Главы государств договорились расширить сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, уделяя особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Они выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта.

Оба президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как надежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway. В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита.

Также лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области миротворчества, в том числе посредством продолжения взаимодействия между центром миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) и международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT).

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере миграционной политики и продвижения диалога по либерализации визового режима. Они приветствуют начало переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении визового режима и подтвердили заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в надлежащие сроки", - говорится в тексте заявления.


Вместе с тем они подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

По информации пресс-службы президента РК, в рамках официального визита Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, в том числе:

1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;

4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте "Бурабай";

5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Finnish Water Forum о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;

6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО "Теңіз жасағы" и Lamor Corporation Plc, а также другие важные соглашения.
 
28.10.2025

Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев

Главы Казахстана и Финляндии провели переговоры
Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Финляндии Александром Стуббом, сообщает Акорда.

Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан. Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей. Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - наш народ с уважением относится к вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами", - заявил на переговорах Токаев.


Акорда

В свою очередь Александр Стубб отметил, что это уже его третий визит в Казахстан.

Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а вы были спикером сената. Полагаю, что мы сегодня сосредоточимся на двух ключевых направлениях. Первое - развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров - вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов", - подчеркнул президент Финляндии.


Дополнено 28.10.2025, 14.15

Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является межправительственная комиссия. Он подчеркнул, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.
 
27.10.2025

Токаев и Путин подчеркнули особое значение предстоящих переговоров

Главы государств обсудили вопросы визита Токаева в Москву
Токаев и Путин подчеркнули особое значение предстоящих переговоров
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.

Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.

Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.

Напомним, Токаев планирует посетить Москву с госвизитом в ноябре. Ранее визит Токаева в Москву обсудили главы МИД Казахстана и России.
 
