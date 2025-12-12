Наука, образование и инвестиции: Казахстан усиливает взаимодействие с Турцией

Фото: МИД РК

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





На встрече приняли участие представитель организации в Казахстане Скендер Сыла и руководитель географически удаленного офиса ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы Мелита Якаб. Стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества в сфере здравоохранения.





В ходе мероприятия обсуждены результаты, достигнутые Казахстаном по основным направлениям развития системы здравоохранения. В частности, было отмечено снижение распространенности неинфекционных заболеваний на 25%, увеличение средней продолжительности жизни населения до 75,4 года, а также положительная динамика по снижению показателей материнской и детской смертности.





Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ВОЗ в рамках предстоящего в апреле регионального экологического саммита.





Ержан Ашикбаев подчеркнул важность увеличения числа казахстанских специалистов в сфере здравоохранения, работающих в международных организациях, и продвижения их профессионального роста в системе ВОЗ.





В этой связи представители организации сообщили о рассмотрении возможности организации в Казахстане программ профессиональной подготовки и обучения для медицинских работников. Также отмечается, что достижения Казахстана в области первичной медико-санитарной помощи рассматриваются многими странами как положительный пример.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу, направленную на повышение качества медицинских услуг, обеспечение их доступности для населения и дальнейшее укрепление системы здравоохранения.