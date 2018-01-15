Назарбаев обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти и обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию в октябре 2016 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Король Саудовской Аравии отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и намерен дать поручение саудовским компаниям принять участие в реализации проектов по переработке нефти и газа в Казахстане. Он также поздравил президента Казахстана с успешным проведением в 2017 году в Астане международной выставки "ЭКСПО-2017" и первого Саммита ОИС по науке и технологиям.

Главы государств также договорились поддерживать практику обмена взаимными визитами.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, отметили в пресс-службе.

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