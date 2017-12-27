Назарбаев отметил отсутствие в СНГ проблем, которые нельзя решить путем переговоров

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Назарбаев отметил отсутствие в СНГ проблем, которые нельзя решить путем переговоров27.12.2017
Политика  08:59

Москва. 27 декабря. Kazakhstan Today - Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ, в ходе которого были подведены итоги председательства России в Содружестве в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным завершением председательствования в СНГ и подчеркнул важность проделанной Российской Федерацией работы по развитию интеграции на евразийском пространстве и укреплению международного авторитета Содружества.

Глава государства также напомнил о прошедшем в ноябре этого года в Минске саммите ОДКБ, на котором были рассмотрены наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

"Нет таких проблем, которые мы не могли бы решить в переговорном порядке. Нам необходимо работать дальше на основе принципов суверенитета и взаимного уважения", - сказал президент Казахстана.

По информации пресс-службы, Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину успехов на предстоящих выборах в президенты РФ и выразил уверенность в том, что многонациональный народ России сделает правильный выбор.

В заключение стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в различных областях и пожелали успехов Республике Таджикистан на посту председателя СНГ в будущем году.

Во встрече приняли участие президенты: Азербайджанской Республики - Ильхам Алиев, Республики Армения - Серж Саргсян, Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Кыргызской Республики - Сооронбай Жээнбеков, Республики Молдова - Игорь Додон, Российской Федерации - Владимир Путин, Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, Республики Узбекистан - Шавкат Мирзиёев.
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