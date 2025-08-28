Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает Акорда.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.





Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией "Казатомпром" и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.





Он также сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспортно-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.





Вместе с тем был отмечен огромный потенциал для взаимодействия в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.





В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности.





Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.





Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.





Дополнено 27.08.2025, 14.12





Король Абдалла II вручил Токаеву высшую награду Иордании.





Президент Казахстана был награжден Высшим орденом Иорданского Хашимитского Королевства "Аль-Нахда", сообщает Акорда





Акорда





Абдалла II отметил значительный личный вклад Касым-Жомарта Токаева в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.





В свою очередь казахстанский лидер выразил благодарность королю и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.





Он назвал награждение глубоко символичным знаком близких и доверительных отношений между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством.





Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность", - сказал Токаев.



