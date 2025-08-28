Общий объем инвестиций Astana Hub превысил 700 млн долларов Дополнено
Токаев во время визита в Astana Hub ознакомил короля Иордании с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе посещения международного кластера Astana Hub ознакомились с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает Акорда.
Сегодня Astana Hub - это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний. В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов. В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups", - сообщает источник.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью.
Президенту Казахстана и королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.
В их числе:
- проекты epsilon3.ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного сектора);
- Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом);
- inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок);
- KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).
Дополнено 27.08.2025, 18.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы суда МФЦА, международного арбитражного центра, комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА.
Также было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4200 компаний из 85 стран.
Напомним, король Иордании находится в Астане с официальным визитом. Главы двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. Также Токаев и Абдалла II примут участие в совместном бизнес-форуме.