Помощник Генсека ООН прокомментировал проект реформы перераспределения полномочий власти в Казахстане

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - 30 января 2017 года первый заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Барлыбай Садыков провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН, региональным директором Программы развития ООН в Азии и Тихоокеанском регионе Сюй Хаоляном.

В ходе встречи собеседники обсудили проект конституционных реформ, предложенных президентом РК Н.А. Назарбаевым, вопросы безопасности в Центральной Азии и основные аспекты взаимодействия в период членства Казахстана в Совете Безопасности ООН, передает Kazakhstan Today.

Б. Садыков дал разъяснения о реформе перераспределения полномочий между ветвями власти и отметил их своевременность и соответствие приоритетам развития Казахстана.

Сюй Хаолян, в свою очередь, выразил уверенность, что переход от президентской к смешанной системе правления приведет к значительным положительным изменениям. По его мнению, децентрализация власти не только отвечает внутренним тенденциям страны, но и получит положительные оценки международного сообщества.

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