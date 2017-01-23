Президент РК сыграл важную роль в примирении России и Турции, без которого переговоров по Сирии в Астане могло бы не быть

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сыграл очень важную роль в примирении России и Турции, без которого переговоры по Сирии в Астане могли бы не состояться, сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сыграл очень важную роль в прошлом году в оказании содействия России и Турции в урегулировании отношений, которые переживали не лучшие времена... в прошлом году из-за известного инцидента со сбитым самолетом на турецко-сирийской границе. Поэтому я думаю, это не будет большим преувеличением сказать, что без этого процесса по сближению России и Турции, начатого президентом РК в прошлом году, сегодняшних переговоров могло бы и не быть. И Россия, и Турция являются основными инициаторами вместе с Ираном и спонсорами этого переговорного процесса. Я думаю, что это как раз таки и говорит о нашей оценке роли России и Турции в урегулировании сирийского кризиса в настоящее время", - сказал заместитель министра иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что Казахстан не рассматривает переговоры в Астане, как альтернативу Женевскому переговорному процессу, а считает их одним из дополняющих его элементов.

"Адекватность такого подхода разделяется и ООН, Совет безопасности которой 20 января сего года заявил о том, что рассматривает встречу в Астане как "важную часть ведомого сирийцами политического процесса и важный шаг на пути к возобновлению переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля сего года", - отметил Р. Василенко.

Он подчеркнул, что "дипломатические усилия должны оставаться единственно верным путем решения сирийского кризиса".

Как сообщалось ранее, сегодня в Астане начались переговоры по сирийскому урегулированию. Завершится встреча ориентировочно 24 января, в 13.00. Переговоры проходят за закрытыми дверями.

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