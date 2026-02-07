Развитие международного сотрудничества Казахстана: новые встречи и договоренности
Фото: МИД РК
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активную внешнеполитическую работу, последовательно укрепляя двусторонние связи с зарубежными партнерами. В последние дни состоялись встречи с представителями Греции, Чехии, Израиля и Португалии, в ходе которых были обсуждены перспективы политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также развитие культурно-гуманитарных контактов, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Греческой Республики Антонии Кацуру. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, особое внимание уделив развитию сотрудничества в области туризма.
Также Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Португальской Республики Жозе Атаиде Амарала. Дипломаты подробно обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, акцентировав внимание на необходимость расширения договорно-правовой базы, что позволит значительно активизировать взаимовыгодные контакты между странами.
Кроме того, посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов проинформировал заместителя министра иностранных дел Чехии Марию Шатардову о деятельности конституционной комиссии, ходе всенародного обсуждения проекта новой редакции Конституции Казахстана, а также о конкретных предложениях по развитию двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи с удовлетворением отмечен регулярный конструктивный политический диалог на разных уровнях между двумя странами, а также подчеркнута взаимная заинтересованность правительств в выведении торгово-экономического партнерства на новый уровень с учетом значительного потенциала деловых кругов как обоих государств, так и Центральной Азии и Центральной Европы.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился с торговым комиссаром, директором управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности Израиля Ройем Фишером. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахско-израильского торгово-экономического сотрудничества в условиях современных геополитических и геоэкономических изменений. Было подчеркнуто наличие потенциала для диверсификации и увеличения объемов двусторонней торговли, в том числе в таких отраслях, как металлургия, нефтехимия, пищевая и химическая промышленность, машиностроение и др.
Между тем посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов провел встречу с председателем комитета по международным делам палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего продвижения казахско-чешского межпарламентского диалога, подчеркнув его важную роль в укреплении общего комплекса двусторонних отношений.
Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. По данным МИД, в ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и обменялись мнениями по графику мероприятий на 2026 год. Посол поздравил китайских коллег с наступающим новым годом по лунному календарю.
Еще одну важная встреча состоялась в Испании, где посол Казахстана Данат Мусаев и директор центра политических и конституционных исследований Росарио Гарсия обменялись мнениями о состоянии и возможных направлениях развития взаимодействия между Казахстаном и Испанией, сделав акцент на расширении контактов в правовой сфере и на уровне экспертных и аналитических структур.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов посетил производственные мощности финской компании "Lojer Group", одного из ведущих скандинавских производителей медицинского и реабилитационного оборудования. Казахский дипломат и руководство компании обсудили перспективы сотрудничества, включая вопросы локализации производства финского медицинского оборудования в Казахстане и отметили потенциал для развития совместных проектов в области медицинских технологий.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с министром юстиции Словении Андреей Кокаль и председателем комитета по внешней политике Национального собрания Словении Предрагом Баковичем. Казахский дипломат подробно разъяснил ключевые аспекты заявлений президента Казахстана, высказанных в рамках V заседания Национального Құрылтая, акцентировав внимание на логике и целях, проводимых политических и институциональных преобразований, а также на стратегическом курсе страны на построение справедливого и эффективного государства.
В Мадриде посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел брифинг для представителей испанских средств массовой информации. В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые направления внутриполитического и социально-экономического развития Казахстана, а также приоритеты внешней политики страны на современном этапе.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с вице-председателем парламента Молдовы Владом Батрынча. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили, что казахско-молдавские отношения развиваются в конструктивном ключе, а также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и укреплении межпарламентского взаимодействия.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев принял участие в первом в 2026 году мероприятии серии "Общий большой рынок - Экспорт в Китай", прошедшем в Пекине. В рамках события, в котором участвовали представители правительства КНР, дипломатического корпуса и бизнеса, была организована выставка зарубежной продукции, включая павильон Казахстана, где представили экспортный потенциал страны. Сообщается, что в 2026 году Казахстан стал единственной тематической страной Евразийского региона в рамках данной инициативы.
Генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров провел встречу с руководством Шанхайской академии общественных наук, в ходе которой стороны обсудили развитие научно-академического сотрудничества и укрепление контактов между аналитическими центрами Казахстана и Китая. Также затронуты проводимые в Казахстане реформы, вопросы взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и Транскаспийского маршрута, а по итогам встречи достигнута договоренность о проведении в октябре 2026 года совместного круглого стола и расширении экспертных и исследовательских обменов.
Во время матча баскетбольной Евролиги между "Партизаном" и "Панатинаикосом" в Белграде прошла презентация туристического потенциала Казахстана и прямого авиарейса Астана - Белград. По инициативе посольства РК среди зрителей была проведена интерактивная акция, победитель которой получил сертификат на поездку в Казахстан, а на экранах арены транслировались туристические ролики и промоматериалы нового авиасообщения.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев провел встречу с руководителем управления внешних связей канцелярии постоянного комитета ВСНП Ван Вэнем, в ходе которой обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества и обменов между парламентами двух стран. Также затронуты конституционные реформы в Казахстане, планы работы ВСНП на 2026-2030 годы и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, включая "Центральная Азия - Китай".
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел встречу с председателем постоянного комитета по национальной обороне и иностранным делам парламента Греции Дорой Бакояннис, обсудив развитие межпарламентского сотрудничества, взаимодействие в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, торгово-экономические и гуманитарные связи, а также конституционные реформы в Казахстане. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, туризма и цифровизации, роль греческой диаспоры в укреплении двусторонних отношений и подтвердили намерение продолжать координацию на международных парламентских площадках.