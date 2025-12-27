С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи с представителями региональных органов власти, а также культурные мероприятия, направленные на развитие политического, торгово-экономического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества Республики Казахстан с иностранными партнерами.
В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления. В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.
Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру. На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене. Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с председателем регионального парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.
В Стамбуле состоялась концертная программа QAZAQ CONCERT, направленная на широкое продвижение традиционного и современного музыкального искусства Казахстана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, а также при участии творческого коллектива QAZAQ CONCERT. Основной целью концерта стало ознакомление турецкой общественности с богатым музыкальным наследием Казахстана, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризация казахского национального искусства на международном уровне. В рамках мероприятия зрителям были представлены народные песни, кюй и этно-современные музыкальные произведения.
Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.