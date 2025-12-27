26.12.2025, 17:11 9046

С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом

Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи с представителями региональных органов власти, а также культурные мероприятия, направленные на развитие политического, торгово-экономического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества Республики Казахстан с иностранными партнерами.

В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления. В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.

Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру. На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене. Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с председателем регионального парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.

В Стамбуле состоялась концертная программа QAZAQ CONCERT, направленная на широкое продвижение традиционного и современного музыкального искусства Казахстана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, а также при участии творческого коллектива QAZAQ CONCERT. Основной целью концерта стало ознакомление турецкой общественности с богатым музыкальным наследием Казахстана, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризация казахского национального искусства на международном уровне. В рамках мероприятия зрителям были представлены народные песни, кюй и этно-современные музыкальные произведения.

Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.
 
26.12.2025, 15:13 11031

Глава МИД Казахстана посетил региональный центр ООН по ЦУР в Алматы

Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщили в пресс-службе МИД.

Министр ознакомился с деятельностью расположенных в здании центра представительств учреждений ООН, их текущими приоритетами и перспективными проектами. Он отметил важность работы, нацеленной на практический результат.

Кошербаев подчеркнул, что создание и функционирование регионального центра ООН в Алматы является важным вкладом Казахстана в укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Глава МИД подтвердил неизменную приверженность Казахстана укреплению центральной роли ООН как универсальной площадки международного сотрудничества.
 
26.12.2025, 09:21 15691

Министр иностранных дел Казахстана принял посла Украины

Фото: МИД РК
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Украины в Казахстане Виктора Майко, сообщила пресс-служба МИД РК.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных тем, представляющих взаимный интерес", - отметили в ведомстве.


По итогам встречи подтверждена готовность к углублению конструктивного диалога между Астаной и Киевом в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
 
25.12.2025, 16:37 29441

Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч

Фото: gov.kz
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич обсудил политико-дипломатические итоги 2025 года, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, "сверил часы" по ключевым направлениям сотрудничества, подтвердил ранее достигнутые договоренности на высшем и высоком уровне и стремление к дальнейшему углублению политического диалога, расширению партнерства в торгово- экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической и культурной сферах.

Также посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем. Ескараев отметил положительную динамику взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, особенно на фоне состоявшейся в июне 4-й встречи министров иностранных дел в рамках диалога "Центральная Азия - Индия".

Тем временем посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил предприятие по переработке бытовых отходов The Hiriya Recycling Park, которое обслуживает Тель-Авивскую агломерацию. В ходе визита проведены встречи с генеральным директором Ассоциации городов Гуш-Дана Гилем Ливне, председателем правления Ассоциации городов Гуш-Дана и заместителем мэра Тель-Авива Реувеном Ладиянски.

Между тем в историко-культурном комплексе "Ниаваран" состоялся вечер казахстанской культуры. В мероприятии, организованном посольством Республики Казахстан в Исламской Республике Иран, приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири, представители Министерства культуры и туризма и Министерства иностранных дел Ирана, послы иностранных государств, аккредитованные в Тегеране, главы международных организаций, а также представители культурного и интеллектуального сообщества и средств массовой информации.
 
24.12.2025, 16:59 50666

Кошербаев принял посла Кореи по случаю завершения его дипмиссии

Фото: МИД РК
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Корея Чжо Тэ Ика по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил динамику взаимоотношений между Казахстаном и Южной Кореей в рамках расширенного стратегического партнерства, отметив стремление Астаны и впредь всесторонне развивать весь спектр взаимовыгодного сотрудничества с Сеулом.

В свою очередь посол выразил глубокую признательность за всестороннюю поддержку и гостеприимство, оказанные ему в период пребывания в Казахстане, и выразил уверенность в поступательном развитии казахско-корейских отношений на основе взаимного уважения и доверия.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросу дальнейшего развития совместных действий в рамках формата "Центральная Азия - Республика Корея", по которому стороны договорились прилагать скоординированные усилия для успешного проведения мероприятий на высоком и высшем уровнях.

В завершение встречи министр вручил послу благодарственное письмо и нагрудный знак от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.
 
24.12.2025, 15:16 53296

Перспективы стратегического партнерства и союзничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана

Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщили в Акорде.

Глава государства подчеркнул особую роль президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении авторитета страны на международной арене.

Президенты отметили высокую динамику казахско-азербайджанских отношений, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Алиева в Казахстан в октябре текущего года.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.
 

24.12.2025, 13:30 55736

Образование, экономика и международное сотрудничество: казахстанские дипломаты провели ряд встреч

Фото: gov.kz
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты за рубежом провели ряд встреч, в ходе которых были обсуждены важные вопросы, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, в посольстве Казахстана в Султанате Оман состоялся круглый стол на тему "Социально-экономическое развитие Казахстана и результаты казахстанско-оманского сотрудничества в 2025 году". В мероприятии приняли участие представители экспертно-аналитических кругов и представители государственных органов.

Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов проинформировал оманских экспертов об основных положениях послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

Тем временем в посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике состоялась церемония вручения государственной награды РК ордена "Достық" II степени ректору Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэну. Государственную награду от имени Республики Казахстан вручил посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

В рамках встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере, включая развитие технологий искусственного интеллекта в обучении, подготовку квалифицированных лингвистов-китаеведов, а также расширение совместных академических программ.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с послом Европейского союза Алешкой Симкич по итогам состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе официального старта переговоров между РК и ЕС о заключении соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмиссии
 
23.12.2025, 19:55 74981

Euroclear вернул 600 млн долларов ЕАБР, заблокированных как российские

Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития, замороженных как счета России в рамках санкций против Национального расчетного депозитария, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

С 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 млн долларов США более 600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", - рассказал заместитель министра финансов РК Даурен Кенбеил.


Отмечается, что Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает, что в 2026 году будет разморожено еще около 120 млн долларов США.

По данным издания, в 2022 году страны ЕС ввели санкции против Национального расчетного депозитария России и заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились в том числе средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.

Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк России подал иск к Euroclear в арбитражный суд Москвы на сумму свыше 18 трлн руб. В Кремле заявляли, что возможная конфискация активов будет расценена как незаконное присвоение и повлечет судебные последствия.

Euroclear поддержал решение ЕC не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.
 
23.12.2025, 19:39 73291

Токаев и Трамп провели телефонный разговор

Глава государства пригласил президента США совершить визит в Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан и президент США Дональд Трамп провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику, сообщили в пресс-службе Акорды.

Как отметили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре этого года.

Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле". Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - говорится в сообщении.


В завершение Токаев пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим.

Ранее президент США передал подарки президенту Казахстана.
 
