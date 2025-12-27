С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом

Фото: МИД РК

Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Корея Чжо Тэ Ика по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил динамику взаимоотношений между Казахстаном и Южной Кореей в рамках расширенного стратегического партнерства, отметив стремление Астаны и впредь всесторонне развивать весь спектр взаимовыгодного сотрудничества с Сеулом.





В свою очередь посол выразил глубокую признательность за всестороннюю поддержку и гостеприимство, оказанные ему в период пребывания в Казахстане, и выразил уверенность в поступательном развитии казахско-корейских отношений на основе взаимного уважения и доверия.





Собеседники также обменялись мнениями по вопросу дальнейшего развития совместных действий в рамках формата "Центральная Азия - Республика Корея", по которому стороны договорились прилагать скоординированные усилия для успешного проведения мероприятий на высоком и высшем уровнях.





В завершение встречи министр вручил послу благодарственное письмо и нагрудный знак от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.