Статья Токаева "Абай и Казахстан в XXI веке" переведена на русский язык

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Абай и Казахстан в XXI веке" переведена на русский язык, передает Kazakhstan Today.

Как известно, статья президента, посвященная 175-летию великого казахского мыслителя и поэта , вышла в свет 9 января 2020 года в газете "Егемен Казакстан". Глава государства переосмысливает наследие Абая в контексте целей и задач, стоящих перед современным Казахстаном", - написал в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Он отметил, что возникла необходимость в переводе статьи на русский язык, "чтобы в полной мере донести до всего населения содержание этой программной публикации".

Соответствующие запросы поступали и от средств массовой информации. Поэтому специалисты КИСИ осуществили перевод, который теперь доступен широкому кругу читателей", - уточнил Берик Уали.

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