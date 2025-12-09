Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Аббасом и пригласил его в Астану

Инициированный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международный год добровольцев направлен на признание и усиление вклада волонтеров в устойчивое развитие и укрепление глобальной устойчивости

Нью-Йорк. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В штаб-квартире ООН состоялась церемония официального открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития - 2026 (Международный год добровольцев), организованная Казахстаном, Германией и Программой добровольцев ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК.





С приветственным словом выступила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок, назвавшая волонтеров "опорой устойчивого развития".





В видеообращении президент Касым-Жомарт Токаев официально приветствовал запуск Международного года добровольцев, подчеркнув, что в условиях сложной глобальной обстановки волонтерство превратилось в "мощную созидательную силу".





Он отметил ключевую роль, которую играют добровольцы в спасении жизней, оказании помощи наиболее уязвимым и укреплении солидарности в обществе. Глава государства особо отметил приверженность Казахстана развитию добровольческого движения на примере акции "Таза Қазақстан", которая мобилизует тысячи граждан на восстановление природных ландшафтов.





Кроме того, он объявил о стратегическом развитии города Алматы как международного хаба сотрудничества ООН и позитивно отметил открытие субрегионального офиса Программы добровольцев ООН.





Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился со специальным посланием к мировому сообществу и 14 тыс. действующих добровольцев ООН.





В эпоху политических разногласий и социальной изоляции волонтерство открывает действенный путь к установлению связи и укреплению нашу общей человечности. В период кризисов и неопределенности именно вы можете стать теми переменами, которые хотите видеть", - заявил он.





Представлявший на мероприятии Казахстан заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что для Казахстана этот Международный год добровольцев является торжеством доброты, единства и общей ответственности.





Он подробно остановился на росте числа "цифровых волонтеров", использующих искусственный интеллект для оптимизации реагирования на чрезвычайные ситуации, и сообщил, что сегодня в Казахстане насчитывается почти 300 тыс. активных волонтеров. Министр также анонсировал комплексный план мероприятий на предстоящий Год добровольцев, включающий экологические инициативы по восстановлению Аральского и Каспийского морей.





Церемония также ознаменовала презентацию доклада о состоянии волонтерства в мире - 2026. Этот стратегический документ закладывает основу для предстоящей кампании, подчеркивая роль добровольцев как ключевого инструмента укрепления мира и гуманитарной помощи.





Кроме того, на мероприятии глобальной коалицией под руководством Международного форума волонтерства в целях развития был запущен "Призыв к действиям в отношении будущего волонтерства" в рамках международного года. Эта инициатива, ставшая результатом годового процесса консультаций более чем в 100 странах и опроса 10 000 участников, переводит резолюцию в практические пути взаимодействия для правительств, частного сектора и гражданского общества.





Казахстан готов поделиться своим опытом и работать совместно со всеми государствами-членами, чтобы сделать этот Международный год добровольцев периодом конкретных действий, взаимной поддержки и креативных решений", - заключил Мадиев.