Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Аббасом и пригласил его в Астану
Фото: Акорда
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили пути углубления двусторонних отношений, перспективы сотрудничества и ключевые вопросы международной повестки, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Лидеры двух стран подчеркнули важность последовательного развития двусторонних отношений, основанных на многолетних узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках многосторонних международных структур.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вызовам международной повестки, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана международным усилиям, направленным на достижение прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы "два государства для двух народов".
Махмуд Аббас выразил глубокую благодарность президенту Казахстана за неизменную поддержку палестинского народа, отметив активную роль страны в укреплении глобальной стабильности и безопасности.
В завершение беседы глава Казахстана пригласил президента Палестины совершить официальный визит в Астану в удобное для него время.
Фото: Depositphotos
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Фото: МИД РК
Нью-Йорк. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В штаб-квартире ООН состоялась церемония официального открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития - 2026 (Международный год добровольцев), организованная Казахстаном, Германией и Программой добровольцев ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК.
С приветственным словом выступила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок, назвавшая волонтеров "опорой устойчивого развития".
В видеообращении президент Касым-Жомарт Токаев официально приветствовал запуск Международного года добровольцев, подчеркнув, что в условиях сложной глобальной обстановки волонтерство превратилось в "мощную созидательную силу".
Он отметил ключевую роль, которую играют добровольцы в спасении жизней, оказании помощи наиболее уязвимым и укреплении солидарности в обществе. Глава государства особо отметил приверженность Казахстана развитию добровольческого движения на примере акции "Таза Қазақстан", которая мобилизует тысячи граждан на восстановление природных ландшафтов.
Кроме того, он объявил о стратегическом развитии города Алматы как международного хаба сотрудничества ООН и позитивно отметил открытие субрегионального офиса Программы добровольцев ООН.
Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился со специальным посланием к мировому сообществу и 14 тыс. действующих добровольцев ООН.
В эпоху политических разногласий и социальной изоляции волонтерство открывает действенный путь к установлению связи и укреплению нашу общей человечности. В период кризисов и неопределенности именно вы можете стать теми переменами, которые хотите видеть", - заявил он.
Представлявший на мероприятии Казахстан заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что для Казахстана этот Международный год добровольцев является торжеством доброты, единства и общей ответственности.
Он подробно остановился на росте числа "цифровых волонтеров", использующих искусственный интеллект для оптимизации реагирования на чрезвычайные ситуации, и сообщил, что сегодня в Казахстане насчитывается почти 300 тыс. активных волонтеров. Министр также анонсировал комплексный план мероприятий на предстоящий Год добровольцев, включающий экологические инициативы по восстановлению Аральского и Каспийского морей.
Церемония также ознаменовала презентацию доклада о состоянии волонтерства в мире - 2026. Этот стратегический документ закладывает основу для предстоящей кампании, подчеркивая роль добровольцев как ключевого инструмента укрепления мира и гуманитарной помощи.
Кроме того, на мероприятии глобальной коалицией под руководством Международного форума волонтерства в целях развития был запущен "Призыв к действиям в отношении будущего волонтерства" в рамках международного года. Эта инициатива, ставшая результатом годового процесса консультаций более чем в 100 странах и опроса 10 000 участников, переводит резолюцию в практические пути взаимодействия для правительств, частного сектора и гражданского общества.
Казахстан готов поделиться своим опытом и работать совместно со всеми государствами-членами, чтобы сделать этот Международный год добровольцев периодом конкретных действий, взаимной поддержки и креативных решений", - заключил Мадиев.
Фото: Акорда
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа", - проинформировали в пресс-службе.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Фото: Акорда
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, сообщили в пресс-службе Акорды.
В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.
Глава государства подчеркнул, что недавний визит президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.
Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу - благополучия и процветания.
Фото: МИД РК
Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в рамках визита в Вену провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии Вальтером Розенкранцем, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-австрийских отношений, вопросы углубления партнерства с Европейским союзом и взаимодействия в рамках ОБСЕ.
Министр, отметив стабильное развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в различных сферах.
Австрийская сторона высоко оценила активизацию политического диалога между Казахстаном и ЕС и конструктивную позицию Астаны по актуальным вопросам международной повестки.
Стороны договорились активизировать двустороннее межпарламентское сотрудничество и поддерживать регулярные встречи.
Фото: МИД РК
Нью-Йорк. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в США Магжана Ильясова в Нью-Йорк состоялась серия мероприятий, направленных на дальнейшее углубление казахско-американского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.
Ключевым событием стал круглый стол Bridging Continents: Kazakhstan’s Strategic Role in West-East Trade, объединивший более 40 представителей экспертного, делового и финансового сообществ США.
Участники обсудили развитие торгово-инвестиционного взаимодействия, возможности транзитных коридоров, поставки критически важных минералов и укрепление связности по линии Восток - Запад. Посол сообщил о результатах визита главы государства в Вашингтон и Саммита "C5+1", подчеркнув, что двусторонний диалог вышел на новый уровень - это подтверждается заключением коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов.
Американские эксперты охарактеризовали Казахстан как ведущую и динамично развивающуюся экономику Центральной Азии, отметив значимый вклад страны в развитие Среднего коридора и создание устойчивых логистических цепочек. Позитивную оценку получило и решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям, что открывает перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, водных технологиях, логистике и цифровых сервисах, усиливая при этом дипломатические позиции страны.
В ходе визита посол провел переговоры с представителями американского бизнеса, обсудив возможности участия США в проектах по добыче и переработке критически важных минералов и преимущества инвестиционного климата Казахстана. Отдельная встреча с президентом The Explorers Club Ричардом Уизом была посвящена международным исследовательским инициативам и продвижению туристического потенциала страны.
Завершением визита стало вручение Ильясову премии Diwali Stamp - The Power of One, присуждаемой дипломатам за вклад в укрепление мира и международной стабильности.
Фото: МИД РК
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Оман провели первое заседание межправительственной комиссии, в ходе которого стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.
Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова и его оманского коллеги Халифа Аль-Хариси.
Перед началом стороны провели переговоры в узком составе, обсудив текущее состояние отношений и дальнейшие перспективы. В ходе заседания участники рассмотрели широкий спектр направлений взаимодействия - от инвестиций, транспорта и логистики до сельского хозяйства, туризма, фармацевтики, энергетики и цифровых технологий. Отмечена высокая перспективность сотрудничества и общий интерес к расширению совместных проектов.
По итогам встречи подписан совместный протокол, следующая сессия комиссии пройдет в Астане. В рамках визита Алибек Куантыров провел отдельные переговоры с руководством ключевых министерств Омана и Oman Investment Authority, где обсуждались новые возможности для экономического партнерства.
Фото: МИД РК
Мадрид. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках мероприятия с участием руководителей дипломатических представительств азиатских государств, аккредитованных в стране пребывания, сообщили в МИД РК.
В приветственном слове глава испанской дипломатии отметил приверженность страны укреплению связей с Азиатским континентом в преддверии презентации новой "Стратегии Испании по Азии", которая определит ключевые направления сотрудничества на ближайшую перспективу.
Выступая от имени группы послов стран Азии и Тихоокеанского региона (ASPAC) и в качестве ее председателя, Данат Мусаев приветствовал стремление Королевства к углублению партнерства со странами региона. Он особо подчеркнул актуальность укрепления межрегиональной взаимосвязанности.
Посол отдельно отметил высокий интерес в расширении экономических и культурно-гуманитарных связей. Значительное внимание было уделено важности проведения регулярных визитов на различных уровнях и поддержания предметного диалога на двусторонних и многосторонних площадках.
В этом контексте была подчеркнута поступательная динамика казахско-испанских отношений, носящих стратегический характер, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения всестороннего взаимодействия между двумя странами.
По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении подобных заседаний на регулярной основе.
