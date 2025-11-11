Токаев посетит Россию 11-12 ноября

Президент Казахстана и зампред правительства РФ Денис Мантуров обсудили ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества перед предстоящим госвизитом Токаева в Москву

Фото: Акорда

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.





В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Москву", - сообщает Акорда .





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.





Он обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.





Токаев напомнил о достигнутой с президентом Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе объем товарооборота до 30 млрд долларов. По словам главы государства, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 млрд долларов", - пишет источник.





Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.





В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия. Он отметил, что между странами уже создана прочная основа для развития совместных проектов, выразив уверенность в их успешной реализации.





В завершение встречи президент наградил Дениса Мантурова орденом "Достық" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран



