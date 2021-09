Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Швейцарию в ноябре текущего года. Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и вице-президента, федерального советника иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Берне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отметив интенсификацию контактов между высшим руководством Казахстана и Швейцарии и растущий взаимный интерес к укреплению двустороннего взаимодействия, стороны договорились и далее содействовать развитию межправительственных, межпарламентских и деловых связей. В этом контексте отдельное внимание уделено ходу подготовки предстоящего в ноябре официального визита президента Республики Казахстан в Швейцарию, сообщает пресс-служба МИД РК.

В повестку переговоров вошли региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, сотрудничество со странами Центральной Азии и управление водными ресурсами. Затронуты аспекты совместной работы по линии официальной помощи развитию, в частности, между казахстанским агентством международного развития KazAID и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству "The Swiss Agency for Development and Cooperation".

По итогам переговоров главы делегаций подписали два межправительственных соглашения о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Учитывая приоритетность экономической дипломатии во внешнеполитической повестке, Тлеуберди также провел встречи с руководителями крупных швейцарских компаний "Stadler Rail", "Ammann Group", "Sandoz", "KS Genetics", "Inoks Capital" и "Philip Morris International".

Представив принимаемые меры по улучшению инвестиционного климата в РК, Министр ознакомил швейцарских партнеров с новым инструментом стимулирования привлечения инвестиций - "Стратегическим инвестиционным соглашением".

Большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества подтверждается заинтересованностью швейцарского бизнеса в реализации в Казахстане взаимовыгодных проектов в химико-фармацевтической и машиностроительной отраслях, сфере новых технологий и энергетики, АПК и финансовом секторе. Была отмечена роль и значение Швейцарии в качестве одного из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана. В 2020 году Швейцария заняла 3-е место по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан, а по объему двусторонней торговли с нашей страной - 10-е место", - отметили в МИД.

В рамках визита были также подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО НК "KazakhInvest" и швейцарскими компаниями по реализации инвестпроектов в отрасли АПК и машиностроения Казахстана.

