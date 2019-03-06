В Караганде наградили победителей поэтического конкурса, посвященного Касыму Аманжолову

Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - В Караганде определили победителей республиканского поэтического конкурса "Дуниеге келер алі талай Касым", посвященного Касыму Аманжолову, передает Kazakhstan Today.





Конкурс, посвященный выдающемуся поэту, известному в народе как дауылпаз акын, поэт-буревестник, Касыму Аманжолову был организован в рамках программы "Рухани жангыру" по инициативе управления по развитию языков Карагандинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее конкурс проводился на областном уровне. А в текущем году мероприятие, сыгравшее важную роль в выявлении новых талантов, приобрело статус республиканского.





В этом году для участия подали заявки 70 конкурсантов в возрасте 18-40 лет из 16 регионов страны. Членами жюри были отобраны 17 лучших претендентов из 10 регионов (городов Астаны, Алматы и Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской областей). Согласно положению конкурса, участники представили по три стихотворения на следующие темы: стихотворение Касыму Аманжолову, модернизация общественного сознания и свободная тема", - рассказали в управлении по развитию языков.





Как отметили в ведомстве, при оценке работ члены жюри учитывали раскрытие темы, художественное качество и стилистическое своеобразие произведений. Победитель и лауреаты конкурса были награждены дипломами и денежными призами.





По итогам конкурсной оценки утешительный приз в размере 30 тыс. тенге получили Куат Ежембеков (город Астана), Саят Камшыгер (город Алматы), Думан Саматулы (Акмолинская область), Марлен Гилымханов (Западно-Казахстанская область), Мизан Жумаалі (Павлодарская область), Акерке Абдікарім (Карагандинская область), Салтанат Кенесбекова (Карагандинская область), Максат Куземханов (Карагандинская область), Султан Даулетхан (Карагандинская область).





Обладателем специального приза "Укілі уміт" в размере 50 тыс. тенге стал Ерік Нарын из Карагандинской области.





Призовое третье место (150 тыс. тенге) заняли собственный корреспондент газеты "Егемен Казакстан" из Жамбылской области Хамит Есаман, Аркалык Амалиятулы из Туркестанской области и алматинец Мухтар Кумісбек. Второе место (250 тыс. тенге) присуждено главному редактору газеты "Арка акшамы" из Карагандинской области Жанату Жанкашулы и Асылбеку Жанбырбаю из Мангистауской области. Обладателем первого места (350 тыс. тенге) стал Рауан Кабидолдин.





Гран-при - 500 тыс. тенге - получил старший корреспондент газеты "Орталык Казакстан" из Карагандинской области Жанибек Алиман, проинформировали в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства