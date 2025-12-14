В Найроби обсудили связанные с Каспийским и Аральским морями вопросы

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Ашхабад. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует активизацию мирных переговоров по Украине и поддерживает урегулирование конфликтов в регионах, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.





Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.





Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", - отметил глава государства.





Далее президент высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах.





Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе, - сказал он.





Вместе с тем президент Казахстана считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану. По его словам, важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.





Данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт", - отметил он.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога. Он напомнил, что Казахстан уже более двадцати лет регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий.





На недавнем VIII Съезде в Астане Казахстан выступил с инициативой, получившей название "Движение за мир". Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями", - добавил он.



