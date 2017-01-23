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В случае необходимости Казахстан готов вновь предоставить площадку для переговоров по сирийскому вопросу - МИД РК23.01.2017
  • Фото: kaztrk.kz
Политика  12:13

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В случае необходимости Казахстан готов вновь предоставить площадку для переговоров по сирийскому вопросу, заявил вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

По его словам, межсирийские переговоры, как и ожидалось, будут проведены в изначально намеченные сроки, что говорит о серьезности намерений сторон переговорного процесса, передает Kazakhstan Today.

"В случае необходимости мы готовы предоставить повторно площадку для переговоров по сирийскому урегулированию", - подчеркнул вице-министр на пресс-конференции в Астане, отметив, что "Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс".

По словам Василенко, о значении переговоров в Астане для процесса урегулирования сирийского кризиса говорит присутствие на них специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистура. Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель этой страны при ООН Башар Аль-Джафари, а делегация сирийской оппозиции состоит из представителей около 15 оппозиционных групп.

Вице-министр добавил, что российскую делегацию на переговорах возглавляет специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Во главе делегаций Турции и Ирана - заместители глав МИД этих стран.

Напомним, по данным МИД РК, начало переговоров запланировано на 13.00 23 января. Встреча завершится ориентировочно 24 января, в 13.00. Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями.
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Фото: kaztrk.kz
В случае необходимости Казахстан готов вновь предоставить площадку для переговоров по сирийскому вопросу - МИД РК
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