В Таджикистане началась активная фаза совместного учения ОДКБ "Рубеж-2022"

Душанбе. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане началась активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022".
По информации пресс-центра учений ОДКБ, темой учения стала подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отметил важную роль совместных учений в повышении профессионализма военнослужащих государств - членов ОДКБ.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отметил, что созданные в 2001 году Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона не теряют актуальности в текущий момент.
Общая численность участников учений составляет около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Напомним, на саммите "Центральная Азия - Россия" президент РК предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.