В Верховную Раду Украины внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка

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В Верховную Раду Украины внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка22.01.2017
Политика  12:39
Киев. 22 января. Kazakhstan Today - В Верховную Раду Украины внесен законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, сообщает РИА Новости.

Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания.

Также законом предусматривается отмена принятого в 2012 году закона "Об основах государственной языковой политики", который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Этот закон после государственного переворота в 2014 году Рада признала утратившим силу. Решение парламента спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. Сейчас Конституционный суд рассматривает дело о конституционности этого закона.
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