В Верховную Раду Украины внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка

Киев. 22 января. Kazakhstan Today - В Верховную Раду Украины внесен законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, сообщает РИА Новости.
Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.
Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания.
Также законом предусматривается отмена принятого в 2012 году закона "Об основах государственной языковой политики", который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.
Этот закон после государственного переворота в 2014 году Рада признала утратившим силу. Решение парламента спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. Сейчас Конституционный суд рассматривает дело о конституционности этого закона.
Просмотров: 1198
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter