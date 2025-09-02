Вооруженные конфликты, искусственный интеллект, реформирование ООН, проблемы Каспия: о чем говорил Токаев на саммите "ШОС плюс"

Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата"

Фото: Акорда

Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности. Об этом на саммите проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию" рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.





Ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", - сказал президент.





Касым-Жомарт Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".





Скоро мы отметим две знаковые исторические даты - 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной. Эта юбилейная дата - хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно, молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", - заявил глава государства.





Также президент призвал к реформированию ООН.





В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа - Совета безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", - подчеркнул он.





Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества. По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.





Глава государства поддержал идею создания Банка развития ШОС. Он отметил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.





По мнению главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта. В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.





Президент также остановился на климатической повестке.





Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС (...) Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В завершение глава государства напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 25-летие ШОС.



