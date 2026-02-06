05.02.2026, 20:42 3581
В Генпрокуратуре предложили уточнить статью 18 в проекте Конституции РК
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев на заседании комиссии по конституционной реформе предложил уточнить формулировку статьи 18 проекта новой Конституции на русском языке, сообщает МИА "Казинформ".
Во втором пункте данной статьи указано, что человека нельзя содержать без решения суда дольше срока, предусмотренного законом. В целом формулировка является корректной. Однако в русском переводе не было отражено ключевое понятие - "превышение установленного срока содержания", - цитирует издание заместителя генерального прокурора.
По мнению ряда специалистов, существует риск неверного толкования нормы, при котором может сложиться впечатление, что задержание подозреваемого без судебного решения вообще не допускается.
Если исходить из буквального содержания текста, такое понимание действительно возможно. Очевидно, что такие преступления, как убийство и другие общественно опасные деяния, не терпят промедления. Пресечение преступления и немедленная изоляция подозреваемого являются одними из ключевых обязанностей правоохранительных органов. Лишь после этого суд принимает решение о содержании лица под стражей. Это является общепринятой мировой практикой. Каждая норма Конституции должна быть четкой и однозначной. В этой связи предлагаю пересмотреть обсуждаемую норму с точки зрения юридической техники и уточнить ее", - заявил Жандос Умиралиев.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
18.12.2025, 12:39 105401
Сенаторы приняли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Depositphotos
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передает корреспондент агентства.
В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации" - пояснили в сенате.
При этом, как отметила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в ходе заседания палаты, запрет касается только публичной пропаганды ЛГБТ.
Международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения. Но при этом основанием должно быть обязательно закрепление этого ограничения в законе исходя из защиты интересов государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья", - пояснила вице-министр.
Напомним, 12 ноября норму о запрете пропаганды ЛГБТ ободрили в мажилисе. В начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
