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Китайский путь "зеленого развития"

28.06.2021 16822
Китайский путь "зеленого развития"
Современный Китай, следуя общему мировому тренду, выбрал путь, при котором экономический рост не должен оказывать ярко выраженное негативное воздействие на окружающую среду. Это означает существенное изменение приоритетов и целей для всей экономики (для ее отраслей и секторов), пересмотр направлений структурной и инвестиционной политики, научно-технического прогресса и в целом перестройку функционирования экономической системы. 
 
Еще в 1983 году Государственный совет Китая объявил охрану окружающей среды одним из двух основных направлений государственной политики (другим является планирование семьи).
 
В 1995 году органы государственной власти впервые указали на необходимость контроля и ограничения экономического развития в определенных регионах в целях сохранения окружающей среды. После этого в Китае был принят ряд национальных планов, стратегий и законов об охране окружающей среды. 
 
В настоящее время современный Китай целенаправленно и планомерно реализует стратегию "зеленой" нации. На XVIII Всекитайском съезде КПК было озвучено видение строительства "Прекрасного Китая", основанного на развитии пяти взаимосвязанных компонентов: экономического, политического, культурного, социального строительства и создания экологической цивилизации. Пункт о построении экологической цивилизации был включен в устав партии и по сей день остается одним из основных приоритетов развития страны. 
 
После XIX съезда ЦК КПК строительство "экологической цивилизации" стало одним из ключевых ориентиров развития КНР, а сохранение и восстановление экосистем - одной из основных задач развития страны.
 
Китай осознает, что не может себе позволить повторять путь модернизации западных стран и должен искать новые модели развития экономики и потому выработала концепцию "экологической цивилизации", которая отражает стремление к поиску и реализации принципиально новых экологически эффективных моделей развития. Практически за одно столетие (период с 1949 до 2050 годы) страна намерена пройти путь модернизации, на который развитым странам потребовалось три столетия. 
 
Строительство "экологической цивилизации" происходит путем осуществления масштабной экологической политики, которая реализуется посредством: 
 
  • различных методов экологизации экономики (политических, рыночных, социальных); 
  • технологического прорыва (стратегия "Сделано в Китае - 2025"); 
  • поворота массового сознания в сторону экологизации и формирования экологической культуры. 
 
Специфичность экологической политики Китая связана со сложившейся системой экономических отношений (рыночная экономика с китайской спецификой). Здесь используются различные командно-административные и рыночные механизмы: 1) ужесточение нормативно-правовых документов и жесткого контроль за их исполнением; 2) стимулирование экоразвития посредством применения системы налоговых льгот, субсидий, госзаказов и пр. (например, "зеленые" госзакупки); 3) оказание государственной помощи (государственные программы по распространению информации и новых технологий, поддержка НИОКР, в том числе субсидии для НИКОР). Наряду с этим осуществляется внедрение различных рыночных инструментов (к примеру "зеленые финансы") и вовлечение общественности в процессы экологизации (активная работа НПО). Система экологического законодательства в стране создана относительно недавно, но уже достаточно обширна и постепенно расширяется, ужесточается. К примеру, к 2017 году было разработано около ста нормативных документов общенационального уровня, касающихся экологической тематики, а "Закон о предотвращении загрязнения почвы в КНР", вступивший в силу в 2019 году, стал самим строгим экологическим законом за всю историю страны. 
 
Особое внимание уделяется всесторонней экономии и высокоэффективному использованию ресурсов. Основные показатели остаются под контролем и управлением центрального правительства, а что касается совокупных объемов и интенсивности потребления природных, земельных и водных ресурсов на единицу ВВП, то эти показатели подлежат особому, "двойному контролю": контроля над общим объемом потребления ресурсов и контроля над интенсивностью потребления этих ресурсов. 
 
Система "зеленых" госзакупок играет существенную роль в экологизации экономики. Начиная с 2002 года в Китае было принято несколько законов, благодаря которым доля "зеленых" закупок в общем объеме государственных затрат стала неуклонно повышаться. С 2007 года в стране действует система экологического регулирования государственных заказов. Закупки товаров для правительственных ведомств осуществляются в строгом соответствии с перечнем сертифицированной продукции. 
 
Государственное субсидирование бизнеса долгое время также было одним из наиболее распространенных механизмов экологизации экономики в Китае. Самое широкое применение он нашел в таких отраслях, как альтернативная энергетика, энергоэффективные технологии и автомобилестроение (а именно, производство электромобилей и гибридных автомобилей, заряжаемых от внешних источников питания). "Зеленые финансы" являются рыночным методом реализации экологической политики, а "зеленые финансовые инструменты" - эффективным инструментом реализации "зеленой" политики. 
 
Так, в 2012 году комиссией по регулированию банковской деятельности был разработаны "Правила зеленого кредитования" (Green Credit Guidelines), направленные на экологизацию экономического развития Китая. В документе говорится о том, что китайские финансовые институты должны публично давать обязательства следовать международным практикам и нормам и обеспечивать соответствие наилучшим международным практикам. 
 
В августе 2016 года семь министерств, в том числе Народный банк Китая (НБК) и Министерство финансов, совместно выпустили Руководство для создания Зеленой финансовой системы ("Руководящие принципы"), впервые раскрыв понятие "зеленых" финансов, стимулов, требований к раскрытию информации, плана развития "зеленых" финансовых продуктов, а также снижению рисков. Этот документ ознаменовал официальное начало финансовой структурной реформы, направленной на содействие зеленому развитию.
 
Также к рыночным механизмам экологизации относятся различные системы стандартов - как национальные, так и международные. Переход на новый уровень технологичного развития не может быть полноценно осуществлен без внедрения международных стандартов и совершенствования национальной системы стандартизации. Общественные, социальные методы экологизации реализуются по большей мере с вовлечением и посредством такого института гражданского общества как НПО. 
 
В соответствии с поправками к Закону об охране окружающей среды, принятыми в 2014 году, крупные НПО имеют возможность участвовать в публичных слушаниях по проектам, а также подавать судебные иски к компаниям, представляя общественное мнение. Сейчас деятельность НПО сводится к мониторингу состояния окружающей среды и воздействия на нее компаний с последующим составлением различных отчетов и рейтингов; лоббистской деятельности в правительстве, организации общественных выступлений и протестов, мобилизации общественного сознания и независимому надзору за деятельностью компаний и их экологическими показателями. 
 

В случае несоответствия стандартам компаниям грозит не только усиление контроля и увеличение числа проверок со стороны государства, но и общественное порицание. К социальным методам экологизации относятся и мероприятия по раскрытию акционерам информации о своей экологической деятельности компаниями, котирующимися на бирже. 

 
С 2008 года в Китае действуют "Меры по раскрытию государственной информации и экологической информации". Стратегия "Сделано в Китае - 2025" - десятилетний план по модернизации обрабатывающей промышленности Китая, реализуемый с 2015 года. Основная цель - снижение технологической зависимости Китая от развитых стран и позиционирование себя в будущем на мировой арене в качестве конкурентного игрока на уровне таких развитых стран, как Южная Корея, Япония, Сингапур или Германия. Китай постепенно превращается в державу с передовой обрабатывающей промышленностью. 
 
Создаются инновационные центры обрабатывающей промышленности, продолжается ускоренная трансформация и модернизация таких отраслей, как производство механического оборудования, нефтехимическая промышленность, медобслуживание и фармацевтика, металлургия, производство строительных и новых материалов, легкая и текстильная промышленность и др. Уникальность концепция "экологической цивилизации" заключается в том, что в отличие от всеми принятой концепции "устойчивого развития" (УР), включающей экономические, экологические и социальные компоненты, включает два дополнительных компонента - "политику" и "культуру". Это уже не обычный треугольник УР, а более комплексный подход. При этом значимая роль отводится политической власти, как лидирующего элемента, а опора на культурный пласт еще более укрепляет ее. В развивающихся странах эффективность государственной политики в области охраны окружающей среды, чаще всего, определяется экологической зрелостью правящей власти, у которой имеется монопольное право принятия решений. В Китае стимулятором процесса экологизации экономического развития выступает как раз руководство страны. 
 
Кроме того, как отмечают эксперты, Китай является первой страной в мире, которая считает экологическую культуру основой государственной политики. Самая важная задача в формировании экологической цивилизации - воспитание экологически образованных граждан, то есть людей, которые обладают экологическим сознанием и целенаправленно строят экологическое общество. Китайским правительством предприняты попытки перестройки национального сознания и поощрения роста экологического сознания. Произошла переоценка ценности экологического развития. 
 
Среди формирующегося среднего класса постепенно стало развиваться экологическое сознание, формируется экологичное общество. Способствует этому развитие экологической культуры у населения, тем самым осуществляется перестройка всеобщего сознания с "потребительского" на "бережное" отношение. Таким образом, концепция "экологической цивилизации" с опорой на вековые культурные традиции и ценности, в которых центральное место занимает гармоничная связь между человеком и природой, стала идеологической основой для преобразований. В рамках концепции "экологической цивилизации" и экологических ориентиров Китая важная роль отводится инициативе "Одного пояса, одного пути" или "Пояса и Пути".
 
Так, на II форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Мы будем и дальше поддерживать принцип достижения общего роста путем диалога и сотрудничества, используя консультации и разделяя ответственность для достижения взаимовыгоды… 
 
Китай поддерживал и будет поддерживать открытость, честность и развитие экологичных технологий. Мы выступаем против протекционизма и будем делать все возможное для построения в будущем открытого, экологичного и успешного Шелкового пути. 
 
Согласно программным документам, Китай вводит единые экологические стандарты для участников ПиП, формирует механизмы и институты зеленого финансирования, минимизирует экологические риски проектов, реализуемых в рамках инициативы. 
 
Таким образом, в ближайшие десятилетия мир может увидеть: 
 
  • ведущее государство с современной "зеленой" экономикой, с умными технологиями, чистой энергией и инвестициями в образование и социальное обеспечение; 
  • страну, вносящую весомый вклад в достижение целей устойчивого развития в мире. При достижении поставленных целей к 2035 году, уже в 2050 году Китай явно продемонстрирует уникальную модель реализации концепции устойчивого развития; 
  • государство, сохранившего традиции и философию не одного тысячелетнего развития (китайская традиционная культура, традиционная философия Китая, конфуцианство, даосизм и иные философские школы базируются на концепции единства человека и природы).
 
Автор: Асель Абен, руководитель Представительства КИСИ в городе Алматы
 

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