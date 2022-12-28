27.12.2022, 14:14 2171
Медиапремия "Честный взгляд" объединила 28 стран в Москве
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В канун Нового года в Москве состоялась торжественная церемония победителей международной премии для журналистов "Честный взгляд".
Медиапремия учреждалась Россотрудничеством для журналистов зарубежных СМИ, блогеров и фотожурналистов. Впервые конкурс проводился в этом году, объединив выдающихся специалистов медиарынка из разных стран.
Тематика конкурсных работ была разнообразной. Журналистам предлагалось участвовать в таких номинациях, как высокотехнологичное производство, развитие территорий, социальные и гуманитарные вопросы, перспективные индустрии и международное культурное партнерство с Россией.
В состав жюри вошли:
- российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения, директор института "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова, директор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики", член экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Эрнест Мацкявичюс;
- директор дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня", директор совета по СМИ Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Василий Пушков;
- главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов;
- Герой России, первый в мире ученый - командир космического корабля, автор книг "Удивительная земля" Сергей Рязанский;
- кандидат филологических наук, заместитель декана факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова по международному сотрудничеству Анна Гладкова.
Возглавил жюри заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, академик Российской академии рекламы Владимир Евстафьев.
Сегодня очень важно показать, что в международных СМИ звучат разные голоса, высказываются мнения, направленные на искренний интерес к России, к ее ценностям, происходящим в стране культурным, экономическим, политическим событиям. Первые же конкурсные работы показали, насколько правильным было решение учредить премию. В международном медиапространстве появляются масштабные проекты, объективно раскрывающие те или иные события в России, демонстрирующие истинное положение дел и событий", - сказал заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
Членами жюри было рассмотрено 118 заявок из 28 стран, среди которых Абхазия, Сейшельские острова, Аргентина, Непал, Кения, Ливан, Турция, Франция, Черногория, Ирландия. Наибольшее количество заявок было прислано из Республики Казахстан - 17 материалов, из Кыргызстана - 15 заявок и из Республики Беларусь - 11 заявок. Самыми популярными стали номинации "Международное культурное партнерство с Россией" - в нее подано 69 заявок - и "Социальная/гуманитарная проблематика", набравшая 27 заявок. В шорт-лист премии вошли 32 участника из 15 стран.
Медиапремию "Честный взгляд" - 2022 получили:
- номинация "Высокотехнологичное производство" - Андрей Тешаев, информационное агентство Podrobno.UZ, Республика Узбекистан;
- номинация "Развитие территорий" - Slavisa Milacic, медиаканал AI Mayadeen, Республика Черногория;
- номинация "Социальная/гуманитарная проблематика" - Мутабар Носирова, Согдийское областное телевидение и радио, Республика Таджикистан;
- номинация "Международное культурное партнерство с Россией" - Ирина Альшова, телеканал "Лагуна ТВ", Республика Беларусь;
- номинация "Перспективные индустрии" - Nadia Zamani, RUTECH.BLOGOCIAL.COM, Республика Иран.
Казахстанские журналисты Олеся Кольцова (ИА "Kazakhstan Today", Астана), Надежда Шильман (газета "Прикаспийская коммуна", Атырау), Евгения Максимова (газета "Жайык", Уральск) были награждены дипломами участников в номинациях "Международное культурное партнерство с Россией" и "Перспективные индустрии в России".
Участники медиапремии как почетные гости были приглашены на экскурсию в редакцию "Комсомольской правды".
Спикерами стали обозреватель газеты "Комсомольская правда", мастер журналистских расследований Галина Сапожникова, обозреватель газеты, выдающийся интервьюер Александр Гамов, заместитель главного редактора радио "Комсомольская правда" Дмитрий Белецкий и другие, не менее интересные личности.
Московские коллеги гостеприимно отвечали на все вопросы журналистов, делились драгоценным опытом работы в самых неожиданных ситуациях, рекомендациями о том, как ловко можно получить ответ от интервьюируемого, какие заголовки собирают большую аудиторию и как "выжить", оставшись в профессии.
В конце выступлений талантов "Комсомольской правды", увлекательных бесед и обзорных экскурсий Галина Сапожникова и Александр Гамов сделали предновогодние подарки иностранным гостям в виде авторских книг с подписью, где пожелали удачи, творческих успехов и любви.
Поездка в Москву подарила участникам и победителям премии "Честный взгляд - 2022" возможность для общения и обмена опытом со специалистами из одной сферы, но разных направлений в уютных и добрых условиях предпраздничного настроения столицы России. Церемония награждения и чествования победителей и участников медиапремии мотивировала всех собравшихся быть смелее, улучшать мастерство и пробовать разные форматы освещения событий и передачи информации народу.
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23.12.2022, 15:01 19841
Достижения АrtSport за год: скандалы, хищения и недоработки
Фото: Depositphotos
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Скандалы сопровождают программу АrtSport практически с самого запуска. Это не только недоработки платформы, хищения, но и допуск до работы с детьми ранее судимых тренеров.
На днях в Генеральной прокуратуре сообщили о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.
В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности. В других областях помещения кружков и секций не соответствовали элементарным санитарным нормам", - заявили в ведомстве.
Напомним, в июле 2022 года стало известно, что шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport. В конце августа 2022 года множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В частности, прокуроры выявили факты двойной оплаты тренерам, оплату за детей, не посещавших занятия, фиктивные тренировки и другие нарушения. Также прокурорская проверка установила несовершенство платформы аrtsport.edu.kz.
Самый дискредитированный проект
По информации Генпрокуратуры, принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
Отметим, что ранее акимат Алматы заявил о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования АrtSport. Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены.
В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известил акимат о том, что закрывает доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не была произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключение договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации.
Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz. Но предприниматель старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.
В сентябре 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов. Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге. Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе АrtSport.
Начато 18 досудебных расследований
На сегодняшний день, по информации Генпрокуратуры, по фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки, выявленным по результатам проверок прокурорами, начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.
По информации надзорного органа, в условия программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до 2 детей), усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с 5 лет, то теперь с 10 лет).
Дополнено, 23.12.22, 15.00
Агентство по противодействию коррупции выявило новые случаи коррупции при распределении государственных заказов по программе Artsport в Алматинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным управления миграционной полиции Алматинской области, на платформе Artsport зарегистрированы несуществующие либо несоответствующие данным родителей ИИН в количестве 552 единицы.
По предварительным расчетам подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа, за 552 «мертвые души» государством в текущем году (с 1 января по октябрь) оплачены бюджетные средства на сумму 75 млн тенге (по данным управления культуры и спорта, ежемесячно на каждого ребенка предусмотрены бюджетные средства в среднем в размере 13 600 тенге).
Так, 9 декабря приговором суда главный специалист управления физической культуры и спорта за получения взятки от предпринимателя в размере 400 тысяч тенге за положительное рассмотрение заявки поставщика для участия в государственном заказе подушевого финансирования по программе Artsport был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 млн тенге (30-кратный размер суммы взятки), а предпринимателю назначен штраф в размере 800 тысяч тенге", - пишет ведомство.
Как уточняется, причиной совершения данного коррупционного правонарушения стало наличие дискреционных полномочий операторов госзаказа в результате отсутствия детальной регламентации процедуры принятия решений по отбору поставщиков для государственного заказа.
Также выявлен факт оказания услуг поставщиками одновременно в разных районах области, что ставит под сомнение исполнение предоставляемых услуг. Так, в Алматинской области предприниматель выиграл государственный заказ по 15 видам спорта и нанял тренера "С" для тренировок "дзюдо" и "шахматы", расположенных в двух районных центрах области, расстояние между которыми составляет 65 км (в Илийском районе, поселок Отеген-батыр и в Енбекшиказахском районе, город Есик)", - рассказали в Антикоре.
Также другой предприниматель нанял тренера "Б", которая, согласно документам, преподает художественную гимнастику в селе Узынагаш (Жамбылский район) и городе Есике (Талгарский район), расстояние между которыми более 100 км, привели примеры в ведомстве.
Все вышеуказанные факты находятся в производстве Антикоррупционной службы.
Акимату Алматинской области рекомендовано устранить существующие коррупционные риски.
20.12.2022, 10:43 12516
Мошенники все активнее и опаснее: сумма причиненного ими ущерба выросла за год на 88%
Фото: Depositphotos
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За январь-октябрь текущего года в стране зарегистрировали 37,3 тысячи уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" (статья 190 УК РК) - на 7,1% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
Для справки: в аналогичном периоде 2021 года было зафиксировано 34,8 тысячи случаев мошенничества, плюс 28,7% за год.
Почти половину всех подобных уголовных правонарушений - 47,4% от общего количества - в текущем году составили случаи интернет-мошенничества: 17,7 тысячи правонарушений. Также было зарегистрировано 244 случая мошенничества с использованием платежных карт, 91 случай мошенничества путем займа денежных средств, 47 случаев мошенничества в сфере кредитования, 1 случай мошенничества, связанного с недвижимостью.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" было зарегистрировано в Алматы: 8,7 тысячи случаев - на 20,5% больше, чем годом ранее.
В тройке антилидеров также оказались два других мегаполиса - Астана (5,7 тысячи случаев, плюс 10,6%) и Шымкент (3,5 тысячи случаев, плюс 11,2%).
Меньше всего подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в новообразованных регионах - Улытауской, Жетысуской и Абайской областях. Отметим, что новые области были образованы лишь в середине текущего года, что объясняет подобную статистику.
Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по статье "Мошенничество", по итогам января-октября текущего года составила 95,8 млрд тенге - на 88,3% больше, чем годом ранее.
Большая часть ущерба была причинена физическим лицам: 64 млрд тенге, против 38 млрд тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 68,4%.
Юридическим лицам мошеннические действия причинили ущерб на 23,2 млрд тенге против 4,3 млрд тенге годом ранее, государству - 8,6 млрд тенге против 8,5 млрд тенге годом ранее.
13.12.2022, 10:01 23591
В РК изменились пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. Какие факторы на это влияют?
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30 ноября текущего года были опубликованы новые пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2023 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели. ПМД на 2023 год составили от 3 млн до порядка 10 млн тенге в зависимости от возраста, сообщает ranking.kz.
К примеру, для 20-летних порог увеличился с 3 140 000 до 3 260 000 тенге, для 30-летних - с 4 370 000 до 4 580 000 тенге, для 40-летних - с 5 790 000 до 6 100 000 тенге, для 50-летних - с 7 430 000 до 7 860 000 тенге.
Напомним: граждане РК имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, для лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и ОСМС, или для перевода средств управляющим компаниям. Пенсионные накопления в пределах доступной для изъятия суммы могут быть использованы неограниченное количество раз.
По состоянию на 1 декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел порядка 3,2 трлн тенге. Стоит отметить, что более 458 млрд тенге было возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные законодательством сроки, либо по заявлению заявителя и иным причинам. Также ЕНПФ исполнил 398 875 заявлений на лечение на общую сумму 314,9 млрд тенге. Возвращено в ЕНПФ 32,1 млрд тенге.
Методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства РК. Согласно этой методике, величины ПМД пересматриваются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.
При этом используются социальные показатели - минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), - которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете". На 2023 год определено, что МЗП составит 70 000 тенге, МП - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге, ПМ - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.
Все параметры и методы расчета прозрачны, опубликованы в открытом доступе и могут быть перепроверены гражданами в любой момент.
Ниже приведена краткая выжимка. Упомянутую в ней методику, как и сами параметры и все прочие подробности, можно посмотреть здесь.
Важно отметить: накопительная пенсионная система Казахстана ориентирована на обеспечение адекватного уровня жизни после выхода на пенсию. Позитивно повлиять на будущую пенсию могут только регулярность и размер взносов. Поэтому стоит четко понимать: вывод средств из пенсионного фонда приводит к уменьшению конечного размера пенсии. Перед изъятием пенсионных средств стоит трезво оценить приоритеты настоящего и будущего. Так, к примеру, по состоянию на 1 ноября 2022 года сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 877 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге. Такая разница наглядно показывает важность сохранения и приумножения пенсионных накоплений.
Достаточность накоплений граждан для обеспечения достойных пенсий в будущем - основная причина повышения порогов достаточности.
Изъятия из пенсионного фонда негативно сказываются на множестве факторов. К примеру, значительные досрочные денежные оттоки из накопительной пенсионной системы снижают инвестиционные возможности пенсионных активов, оказывают влияние на инвестиционную доходность и инфляцию в периоды нестабильности на финансовых рынках. Еще один момент: существенная часть пенсионных активов инвестируется во внутреннюю экономику, содействуя ее укреплению и развитию. Несбалансированные досрочные изъятия капитала могут оказать обратный эффект, а также спровоцировать рост инфляции.
09.12.2022, 13:29 29346
Заместитель председателя Нацбанка рассказала о динамике курса тенге и последних тенденциях на финансовых рынках
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Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в ноябре
Несмотря на очередное повышение ключевой ставки ФРС США в ноябре до 3,75-4%, выход данных о существенном замедлении инфляции в США до 7,7% в октябре стал фактором ослабления индекса доллара и снижения доходностей казначейских облигаций США в начале ноября. Это дает основания для ФРС США сократить шаг повышений по ставке.
Кроме того, в прошедшем месяце реакция рынка на сообщения о необходимости дальнейшего ужесточения была относительно сдержанная. Так, на фоне комментариев главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда о призывах повышать ставки как минимум до диапазона 5-7% индекс DXY укрепился всего на 0,4% по итогам дня.
Инвесторы активнее реагируют на сигналы о нормализации условий на денежном рынке. Например, падение индекса деловой активности в производственной сфере в США в ноябре до 47,6 пункта, а также комментарии главы ФРС США о возможном замедлении темпов повышений ставок способствовали дальнейшему ослаблению позиций доллара США к концу ноября.
В целом на мировом валютном рынке в ноябре преобладал позитивный риск-сентимент, поддерживаемый, с одной стороны, сигналами о скорой паузе в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС США, с другой - сообщениями о смягчении ковидных ограничений в КНР. Правительство Китая объявило о 20 мерах оптимизации политики по сдерживанию Covid-19, в том числе о сокращении карантина для контактных лиц, переходе на более точечные меры по борьбе с пандемией, что позволит сократить количество людей, попадающих под ограничительные меры.
В результате, по итогам месяца индекс доллара DXY ослаб на 5%, с самым быстрым темпом с 2010 года, в то время как индекс валют развивающихся рынков укрепился на 3%.
Улучшение риск-сентимента также благоприятно отразилось на динамике основных фондовых индексов, по итогам месяца глобальный индекс акций MSCI World второй месяц демонстрирует рост, увеличившись на 6,8% в ноябре.
Динамика на рынке нефти характеризовалась разнонаправленностью. Признаки возможного смягчения политики Zero Covid в КНР, сообщение о рассмотрении ОПЕК+ повышения добычи на 500 тысяч баррелей, затем последовавшее опровержение официальных лиц данной новости, обсуждение потолка цен на российскую нефть на уровне выше, чем предполагалось ранее, способствовали повышенной волатильности. Страны G7, Австралия и Евросоюз согласовали потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов США, который вступил в силу 5 декабря. Кроме того, с этого дня также запрещено экспортировать российскую нефть морским путем в ЕС. В данных условиях стоимость нефти за месяц снизилась на 9,9%, до 85,43 доллара США за баррель и продолжила негативную динамику в начале декабря, опустившись ниже 80 долларов США за баррель.
О факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке
По итогам месяца курс тенге практически не изменился. Поддержку валютному рынку оказывали продажи экспортеров в целях исполнения обязательств по выплате квартальных налогов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора в рамках обязательной реализации части валютной выручки в объеме 500 млн долл. США.
Валютный рынок по-прежнему характеризуется умеренной волатильностью и сбалансированностью, в течение месяца интервенции не осуществлялись.
В течение ноября в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет Национальным банком было продано 70 млн долл. США на валютном рынке. При этом объем операций не превышал 10 млн долл. США в течение отдельного торгового дня. Это все операции Национального банка на валютном рынке в течение ноября, никаких "скрытых" операций не проводилось.
Важно отметить, что в рамках принципа транспарентности мы на ежемесячной основе предоставляем полную информацию о наших действиях на валютном рынке, включая конвертации средств Национального фонда и других фондов под управлением Нацбанка.
О динамике золотовалютных резервов
За ноябрь, по предварительным данным, золотовалютные резервы увеличились на 945 млн долл. США и составили 33,9 млрд долл. США. Несмотря на то что в течение прошедшего месяца мы наблюдали отток средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке, резервы увеличились на фоне роста цены на золото на 7,4%, с 1639 до 1760 долларов за унцию.
Удорожание драгоценного металла связано с выходом данных по инфляции в США и последующим снижением доходностей гособлигаций, а также ослаблением доллара США. Стоит также отметить, что на фоне повышения цен на золото Национальным банком была осуществлена продажа золота за твердые валюты в рамках продолжения политики по сокращению доли золота для диверсификации международных резервов.
В целях повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов Национальный банк с начала года снизил долю золота в резервах с 68% до 63%. Золото реализовывается полностью на рыночных условиях. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывается с применением опционных стратегий. Согласно последнему рейтингу World Gold Council, Казахстан находится на 16-м месте по запасам золота в составе резервов. Более того, Казахстан входит в топ-10 стран по доле золота в составе резервов. Помимо Казахстана, лидерами по доле золота в составе резервов являются такие страны, как Венесуэла с 82%, Португалия с 70%, США с 66% и Германия с 65%. При этом доля золота в составе резервов Казахстана существенно выше чем в РФ, Великобритании, Индии, Швейцарии, Японии и Китае, где портфель золота в составе резервов составляет порядка 20%, 10%, 8%, 6%, 4% и 3% соответственно. Для повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов мы намерены продолжить политику постепенного снижения доли золота в составе резервов.
О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в ноябре
Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец ноября составил 55,7 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 3,27 млрд долларов США.
Основной причиной роста активов Национального фонда являлось продолжающееся восстановление на мировых рынках акций в ноябре после существенного падения в августе и сентябре текущего года. Как отмечалось ранее, основным позитивным триггером для инвесторов стало относительное смягчение риторики ФРС США и ожидания замедления темпов повышения ставок.
Ввиду волатильности на финансовых рынках стоимость активов Национального фонда может колебаться из года в год и быть отрицательной в отдельно взятые периоды. Но, учитывая долгосрочные цели Национального фонда, управление его активами имеет долгосрочный горизонт инвестирования, т.е. достижение целей по повышению доходности достигается не в отдельно взятый год, а в периоде нескольких лет, что позволяет реализовывать инвестиционную стратегию с наиболее эффективной комбинацией между принимаемым риском и доходностью.
Дополнительным фактором, способствовавший росту активов, является значительный объем поступлений в Национальный фонд ввиду высоких цен на нефть и квартальной налоговой недели.
В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было перечислено 153 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов, как ранее отмечалось, на сумму 70 млн долларов США. Но основная часть средств была выделена за счет тенговых поступлений в фонд.
О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках
На протяжении последних трех лет мировым рынкам приходилось сталкиваться с общими риск-факторами - пандемией и геополитикой, при этом динамика глобального валютного рынка находилась преимущественно под влиянием риск-сентимента и ответных мер денежно-кредитной и фискальной политики на данные факторы. В условиях возросшей неопределенности на мировых рынках наблюдался рост роли доллара США как защитного актива. Текущие высокие ставки на финансовом рынке США в результате стремительного ужесточения денежно-кредитной политики способствуют росту спроса на долларовые активы ввиду их высокой доходности в абсолютном выражении.
Однако аналитики считают, что по мере ожидаемого ослабления факторов, поддерживающих подъем индекса доллара США, 2023 год может стать годом достижения долларом пика и благоприятной динамики для валют развивающихся рынков. Вместе с тем в случае "жесткой посадки" политики ФРС США при сценарии замедления мировой экономики и наступлении рецессии укрепление доллара США может продолжиться.
На рынке нефти сохраняется волатильность, отражающая неопределенность касательно последствий введения потолка цен Евросоюзом и возможного смягчения политики Zero Covid в КНР. Лимит по цене покупки российской нефти имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, введение дисконта по цене может оказывать негативное влияние на нефтяной рынок, в другой стороны - возможные ответные меры РФ по сокращению добычи будут способствовать повышению котировок. Вторая неопределенность касается возможного смягчения карантинных ограничений в Китае, что может способствовать повышению экономической активности и последующему росту спроса на энергоресурсы со стороны второй по величине экономики мира. Медианный прогноз Bloomberg предполагает рост котировок с текущих $78 до $92 за баррель на конец 1-го квартала 2023 года.
30.11.2022, 19:15 40226
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика
Фото: facebook/Дидар Смагулов
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала информацию о приходящей в негодность алматинской школе, на строительство которой потратили 3 миллиарда тенге.
Сплошь и рядом проходит информация о некачественно построенных школах. Причем такие проблемы, что находиться этих школах опасно для жизни. А строили их на бюджетные деньги. Никто с застройщика не спрашивает качество. Построил - и все! Своровал - и ничего. Акимат принимает этот брак. И тоже не отвечает за качество. А ведь должно быть по-другому", - заявила журналисту Kazakhstan Today депутат.
Она подчеркнула, что "все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность".
Своей свободой, имуществом, средствами, которые выделило государство. Один, два таких подходов - и строить станут хорошо. Понимая, что придется отвечать перед законом. Предложение Минпроса об ответственности директора за качество стройки совсем не профессиональное. Что может директор, не имеющий специальных знаний в строительстве. Пусть отвечает тот, кто строил. Как и положено", - отметила Ирина Смирнова.
По ее словам, для всех должен быть один закон. И для застройщиков, и для чиновников, и для тех, кто принимает школу.
Если что-то произведено некачественно, то приемки не должно быть. Тогда и наступят последствия для застройщика. Когда он не сможет сдать объект. А уж кто поставит свою подпись за деньги или под давлением из-за своих интересов или отсутствия профессиональной принципиальности, должен отвечать наравне со всеми участниками некачественной застройки", - добавила депутат.
По данным акимата Алматы, застройщиком школьного здания является ТОО "АК Construction Company".
На предложение прокомментировать сложившуюся ситуации в компании попросили предоставить официальный запрос.
В настоящее редакция Kazakhstan Today занимается подготовкой запроса.
Напомним, в алматинской школе, которую ввели в эксплуатацию всего два года назад, а на ее строительство потратили 3 миллиарда тенге, детям учиться небезопасно, считает директор учебного заведения Болат Жанайханулы.
У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли", - говорит директор.
В кабинетах школы проваливаются полы. Противопожарная система также оставляет желать лучшего. Сигнализация якобы установлена с нарушениями. Еще одна проблема - отсутствие воды в пожарном гидранте. Это уже вопрос безопасности детей и всех сотрудников, считает директор. Он неоднократно обращался в МЧС, но вопрос так не решили.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах.
К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала.
Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена.
Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
"Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
21.11.2022, 10:20 50441
Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности заметно сократились
Фото: Depositphotos
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За январь-сентябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 35,3 млрд тенге - на 20,5% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение физического объема капвложений - на 24,1%, сообщает finprom.kz.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 44,4 млрд тенге, минус 43,9% за год.
В региональном разрезе наибольший объем вложений пришелся на Астану: 7,8 млрд тенге - на 13,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге пришлось на Алматы, минус 4,8% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов Кызылординская область: 4,8 млрд тенге, годовой рост - в 3 раза. На топ-3 регионов пришлось 53,8% всего объема инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности по РК.
Наименьший объем инвестиций был зафиксирован в новообразованной Жетысуской области: всего 112,1 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Алматинская области: 147,6 млн и 205,8 млн тенге соответственно.
Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности являются собственные средства предприятий, обеспечившие сразу 90,4% портфеля капитальных инвестиций, или 31,9 млрд тенге - на 21,5% меньше, чем годом ранее.
Из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге, из местных бюджетов - 195,5 млн тенге. Банковские кредиты сократились в 28,1 раза, до 1,2 млрд тенге, небанковские заемные средства - на 81,3%, до 653,8 млн тенге.
Так, со временем в Казахстане создадут научный институт по исследованию Каспийского моря, передает "Хабар 24".
По мнению президента РК, чтобы понимать причины массовой гибели тюленей и рыб, нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья. Глава государства поручил правительству решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.
16.11.2022, 17:21 54556
Численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек
Фото: David Ramos / Getty Images
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Почему этот рост грозит стать катастрофой для планеты?
15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек.
Самые населенные регионы в 2022 году - Восточная и Юго-Восточная Азия, на которые приходится 2,3 миллиарда человек, то есть 29 процентов мирового населения, а также Центральная и Южная Азия - 2,1 миллиарда (26 процентов). Самые большие по численности страны - Китай и Индия, причем Индия должна в следующем году обогнать своего северного соседа. Она же внесла основной вклад в прирост в последние годы - плюс 177 миллионов человек за 11 лет. В Китае прибавилось 73 миллиона, на третьем месте - Нигерия, сообщает lenta.ru.
Стремительный рост населения начался в XX веке
В начале XIX столетия общее население Земли составляло 1 миллиард человек, а в XX темпы прироста ускорились. К 1950 году показатель достиг 2,5 миллиарда, удвоился он уже к 1987-му, а нынешние цифры уже в три раза больше, чем фиксировались в середине прошлого столетия. Один миллиард добавился с 2010 года, два - с 1998-го.
Средние темпы прироста по планете сейчас составляют 0,8 процента в год, при этом они неоднородны от региона к региону и страны к стране. С 1980-х годов с самой большой скоростью возрастает численность населения в странах Африки к югу от Сахары, а в Европейском и Североамериканском регионах с 1960-х темпы прироста в год составляли ниже одного процента. В 2020 и 2021 годах, в пандемию, они приблизились к нулевым.
Популяция достигнет пика к 2080 году
Максимума в 10,4 миллиарда человек население, по прогнозам Организации Объединенных Наций, достигнет в 2080-е годы, уровень сохранится вплоть до конца столетия.
Уже к концу этого десятилетия численность населения планеты должна составить примерно 8,5 миллиарда человек, к середине XXI века - подойти к отметке в 9,7 миллиарда. Притом в следующие три десятилетия, к 2050-му, структура прироста будет иной, чем сейчас. К 2037 году самыми густонаселенными регионами станут Центральная и Южная Азия, а вот численность жителей Восточной и Юго-Восточной Азии может начать снижаться с середины 2030-х.
Почти в два раза к 2050-му вырастет население Африки к югу от Сахары, к концу 2040-х там будет жить больше 2 миллиардов человек. Европа и Северная Америка достигнут пика уже к концу следующего десятилетия, а далее население будет снижаться - из-за низкой рождаемости. В некоторых случаях к сокращению численности приводят и существенные темпы эмиграции.
Основной рост в период с 2022 по 2050 год придется всего на восемь государств мира - Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.
Последствия роста численности населения могут быть опасны для человечества
По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия чаще стали обсуждать вопрос угрозы такого тренда. Большему количеству человек необходимо гораздо больше ресурсов - пищи, сырья, материалов, более серьезной параллельно становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Например, лишь в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов.
Серьезная нагрузка ложится на сельское хозяйство и продовольственный сектор - потребность в пище к 2050 году возрастет на 70 процентов. Человек тратит примерно 117,4 тысячи литров воды ежегодно и съедает 33,4 тысячи килограммов еды за свою жизнь. К середине столетия, если прогнозы по росту численности населения оправдаются, человечеству потребуется по 500 миллиардов тонн мяса в год. При этом животноводство для планеты крайне вредно: объем выбросов от него превышает объемы выбросов от всего транспорта на земле. К тому же для выпаса скота уже приходится использовать около четверти суши на планете.
Параллельно само изменение климата, вызываемое хозяйственной деятельностью человека, тоже приводит к демографическим последствиям. Так, природные бедствия, изменение температур, таяние ледников и изменение уровня моря вынуждают миллионы людей уезжать из привычных мест. В 2020 году из-за проблем окружающей среды место жительства сменили более 30 миллионов человек.
Страх перед будущим планеты заставляет часть людей отказываться от рождения детей
Ответом на эти трудности становится, в частности, философия антинатализма, отказа от рождения детей. Согласно таким идеям, влияние людей на окружающую среду губительно, а сами будущие потомки в результате столкнутся с еще более катастрофическими, усугубляющимися последствиями. По некоторым подсчетам, спасать планету выгоднее путем сокращения деторождения, а не изменения образа жизни. Отдельные исследователи полагают, что продолжающийся рост населения и увеличение глобального потребления являются одной из ключевых проблем климатического кризиса.
Впрочем, подобные идеи встречают критику и вызывают в том числе и скептические оценки. Некоторые демографы полагают, что угроза перенаселения и вовсе высосана из пальца и существует даже угроза вымирания или сокращения численности. Для отдельных государств она может быть более острой, в особенности в обозримой перспективе - сокращение экономически активного населения создает угрозы развитию. Россия, к примеру, ставит своей целью достижение устойчивого роста населения к 2030 году, а Китай, где долго действовал принцип "одна семья - один ребенок", в 2021 году даже стал стимулировать рождаемость, опасаясь в том числе экономических рисков.
Из оценок ООН следует, что за последнее столетие быстрее всего темпы роста населения были в 1962-1965 годах (в среднем по 2,1 процента в год). С тех пор они замедлились - из-за меньших показателей рождаемости. В 2020 году скорость роста снизилась впервые с середины ХХ столетия, упав ниже 1 процента в год. По прогнозам, показатель будет падать и дальше в ближайшие десятилетия, вплоть до конца века.
15.11.2022, 17:25 53006
ЭОС: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы
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Экоактивистка, председатель общественного объединения "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова рассказала журналисту Kazakhstan Today, почему хвойные деревья с разделительной полосы на участке проспекта Абая были пересажены в сквер имени Шухова.
Насколько я знаю всю эту разделительную полосу на Абая, все хвойные деревья в последние годы стали погибать. Это в основном из-за плохого ухода, потому что в советское время хвою "мыли". Специальные машины ездили и обрабатывали хвою, потому что копоть, оседая на иголочках, таким образом закупоривает поры, и дерево перестает "дышать" и постепенно погибает", - заявила Салтанат Ташимова.
Она подчеркнула, что "все сосны, ели по Абая стали погибать".
Вместе с зеленой комиссией мы проходили, видели это все. Зафиксировали именно то, что деревья в очень печальном состоянии. Многие уже практически погибли, поэтому приняли решение заменить лиственными породами", - сообщила она.
Также ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
Ситуация с пересадкой хвойных деревьев требует строгого соблюдения ботанических требований. Хвойные растения лучше всего пересаживать с середины августа до конца сентября. Были ли они пересажены в это время или нет?" - интересуется эколог.
По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
Если они были все-таки пересажены в это время, то не были ли повреждены корневые системы этих деревьев? Позднее пересаженные растения могут не прижиться вовремя и, скорее всего, не переживут зиму. И кто будет отвечать за эти действия?" - задает вопросы Айнур Сейлхан.
Она также подчеркнула, что хвойные виды деревьев придают эстетический вид и полезны жителям города в отличие от своих лиственных собратьев, это такие деревья, как пихты, лиственницы, кедры, сосны, ели.
По словам эколога, преимущество хвойных пород перед лиственными - кислород они выделяют круглогодично и при любых температурах воздуха. Кроме того, они обладают мощнейшим обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом.
Также, отметила Айнур Сейлхан, хвойные породы являются отличными поглотителями шума. В условиях, когда автомобильный транспорт не прекращает свое движение ни днем, ни ночью, что наблюдается в этих районах города, их свойство становится особо актуальным.
Недаром современные медики даже ввели термин "шумовая болезнь". Она весьма разрушительно действует на организм человека, поскольку обстановка постоянного, непрекращающегося шума не дает нервной системе в полной мере восстановиться. Установлено, что хвойники на городских улицах в несколько раз лучше поглощают "ненужные" децибелы, чем лиственные деревья. Доказано опытным путем, что посаженные вдоль дороги в два ряда сосны, ели или пихты нейтрализуют сорок процентов шума, производимого автомобильным транспортом", - добавила эксперт.
Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов также прокомментировал данную ситуацию.
В целом рекомендация простая: пересаживать нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет. Такие методы используются для посадки насаждения, то есть используются специальные корзины из биоразлагаемого материала, например лозы, виноградной или ивовой. В них выращивают саженцы до высоты 2,5-3 метра и зимой, после того как почва промерзнет, высаживают вместе с огромным комом земли. Диаметр кома может доходить до 3 метров", - заявил эколог Абай Ерекенов.
По его словам, такой метод используется для посадки в зимнее время, поскольку там высокий уровень "приживаемости", в 80% такие посадок приживаются.
Пересаживать крайне нежелательно. Вся суть дела в том, что озеленением занимаются совершенно случайные компании, не имеющие специалистов должной квалификации (…) и они не несут никакой ответственности, ни о каком гарантийном обслуживании, компенсационных посадках речи не идет. В условиях Алматы, в условиях экологической катастрофы гарантийный период должен составлять 5 лет. Случайные ТОО, которые каждых год появляются на тендерах, естественно, они не могут гарантировать 3-5 лет гарантии по своей работе", - сообщил эколог.
Гражданский активист предложил использовать опыт парижской мэрии.
Чтобы не было монополизации, парижская мэрия по соглашению с Академией наук Франции сделала такую вещь: с помощью создали консультативный центр, куда вошли лучшие специалисты Академии наук Франции (…) То есть это показывает, какой уровень квалификации необходим для производства озеленительных работ в городах, где неприятная экологическая обстановка", - добавил он.
Стоит отметить, что чиновники Алматы до сих пор не пояснили причины данного решения. Кроме того, решение было принято без учета мнения общественности, что возмутило жителей города.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".
Ранее сообщалось, что в Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина.
В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
Также основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.
В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города. Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы.
Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, "чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ". Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина.
По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта. В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
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