Беспилотное такси планируют запустить в Казахстане

Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Digital Bridge презентовано беспилотное такси. Отечественная IT-компания Jet Sharing объявила о планах по запуску пилотного проекта с возможностью полноценного коммерческого запуска сервиса в 2027 году, сообщили в пресс-службе правительства.





Основу технологии составляет система на базе ИИ, которая будет управлять как самим автомобилем, так и процессами распределения заказов и ценообразования. По словам разработчиков, одной из ключевых и наиболее затратных задач станет создание высокоточной 3D-карты города для навигации беспилотников. В качестве стартовой площадки для тестирования рассматривается Alatau City, с последующим выходом в Астану и Алматы.





Мы верим, что сможем первыми в СНГ запустить сервис беспилотного такси. Если нас поддержит государство, мы готовы начать тестовый период в 2026 году, а в 2027 запустить полноценный сервис. Единственный сложный для нас момент - это создание 3D-навигации, которой в Казахстане пока нет", - сообщил основатель компании Jet Sharing Мейрамбек Абелкасов.





Кроме того, в ходе Digital Bridge представили ИИ-стартап по защите детей от буллинга в школах и детсадах. Казахстанский стартап Protector AI разработал систему на базе ИИ, которая мгновенно выявляет факты агрессии и уведомляет персонал.





Система решает проблему несвоевременного реагирования на инциденты, устанавливаясь на уже существующие видеокамеры в школах, детских садах и других учреждениях. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует видеопотоки и при обнаружении признаков агрессивного поведения мгновенно отправляет уведомление ответственным лицам. Важной особенностью является то, что все данные обрабатываются на локальных серверах, установленных в самом учреждении, что исключает утечку видео в интернет.





На сегодня разработка внедрена и работает примерно в 60 учреждениях Казахстана, включая школы, детские сады и медико-социальные центры. В будущем планируется расширить функционал за счет добавления новых модулей, таких как детекция психоэмоционального состояния воспитателей и выявление оружия.





Также на форуме представлено решение Defect AI, использующее искусственный интеллект для автоматического аудита и повышения качества медицинских услуг. Проект, разработанный командой из Казахстана, направлен на цифровизацию системы здравоохранения. К тому же решает проблему врачебных ошибок и повышения эффективности клиник.





Defect AI анализирует обезличенные медицинские записи и сверяет диагнозы и назначенное лечение с утвержденными клиническими протоколами и приказами Минздрава, выявляя отклонения.





В Казахстане решением уже пользуются восемь клиник в Алматы и Астане. По словам разработчиков, внедрение AI-аудита позволило сократить количество штрафов, связанных с ошибками, в шесть раз.





Помимо этого, на Digital Bridge представили проект PocketDot, предоставляющий незрячим людям цифровую приватность и равный доступ к услугам. Разработанное устройство решает проблему, с которой сталкиваются незрячие при использовании телефонов: отсутствие приватности. Голосовые ассистенты, которые используются сегодня, озвучивают всю личную информацию, будь то переписка в мессенджерах, банковские операции или онлайн-покупки. Устройство PocketDot подключается к смартфону и позволяет вводить и читать текст с помощью шрифта Брайля, фактически давая пользователю тактильный экран.





Выслушав сотни мнений незрячих людей, мы поняли, что они хотят сделать телефон приватным. Тогда и родилась идея создать что-то, что будет частью мобильного телефона и даст им возможность читать и писать на телефоне самостоятельно. Это открывает доступ ко всем функциям телефона: общению в WhatsApp и Telegram, денежным переводам, обучению на онлайн-курсах и даже просмотру Instagram, где текст с изображений переводится для чтения", - отметил основатель компании PocketDot Адиль Джусупов.