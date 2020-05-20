Huawei: к 2025 году цифровая экономика будет представлять отрасль стоимостью $23 трлн

Шэньчжэнь. 19 мая. Kazakhstan Today - В китайском Шэньчжэне проходит 17-й ежегодный Huawei Analyst Summit 2020, формат которого в текущем году пришлось изменить. К мероприятию присоединились не только фактически, но и онлайн, более 2000 аналитиков, ключевых лидеров мнений и представителей СМИ из различных отраслей, включая телекоммуникации, Интернет и финансы, передает корреспондент агентства.

Участники саммита обсудили, как отрасль может работать вместе, чтобы пережить трудные времена и достичь высоких результатов. В частности, ротационный председатель Huawei Гуо Пин рассказал о трудностях прошедшего года.

За прошедший год многие технологии стали для нас недоступны. Несмотря на это, Huawei боролась за выживание и стремится двигаться вперед", - сказал он.

Он отметил, что с момента своего основания Huawei стремится распространять цифровые технологии для большего количества людей, домов и организаций. Более чем за 30 лет Huawei развернула свыше 1500 сетей более чем в 170 странах и регионах, обслуживая более 3 млрд человек по всему миру. Также компания предоставляет интеллектуальные устройства для 600 млн потребителей.

Инфраструктура ИКТ является основой интеллектуального мира. К 2025 году цифровая экономика будет представлять отрасль стоимостью $23 трлн. Индустрия ИКТ по-прежнему имеет большой потенциал. Стоя на пороге интеллектуального мира, мы видим больше возможностей, чем проблем для отрасли ИКТ", - подчеркнул спикер.

По его словам, заглядывая в будущее, Huawei продолжит инвестировать и внедрять инновации в трех областях: возможности подключения, вычисления и интеллектуальные устройства.

Сегодня мир представляет собой интегрированную систему сотрудничества. Тенденция глобализации не должна и вряд ли будет обращена вспять. Фрагментированные стандарты и цепочки поставок никому не нужны, и дальнейшая фрагментация окажет серьезное влияние на всю отрасль. Индустрия в целом должна работать вместе для усиления защиты прав интеллектуальной собственности, обеспечения добросовестной конкуренции, защиты единых глобальных стандартов и содействия совместной глобальной цепочке поставок", - заявил Гуо Пин.

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