Комитет информбезопасности начал проверку информации об утечке данных из базы Генпрокуратуры

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов прокомментировал информацию об утечке персональных данных казахстанцев из базы Генеральной прокуратуры РК, передает Kazakhstan Today.

Что касается утечки данных. Сейчас наш комитет по информбезопасности, осуществляющий функции государственного контроля, назначил соответствующую проверку. Буквально на днях мы открываем проверку в отношении этого факта", - цитирует Абдикаликова Kazpravda.kz .

Он отметил, что по результатам проверки будут сделаны выводы: имела место утечка или были какие-то нарушения в сфере информационной безопасности в Генеральной прокуратуре.

Неприкасаемых в нашей стране нет. Если кто-то виноват, то комитет по информбезопасности проведет проверку и выяснит, насколько он виноват и был ли на самом деле этот факт. О результатах проверки, я думаю, мы уже отдельно сообщим", - дополнил Абдикаликов.

Ранее Центр анализа и расследования кибер-атак сообщил, что обнаружил утечку данных из информационной системы Генпрокуратуры . По сообщению Центра, утечка раскрывает данные обо всех гражданах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство: о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номера автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей, данные владельцев различного имущества (движимое и недвижимое) и род занятий человека (данные из адмпротокола), номера телефонов, список нарушителей правил въезда и выезда через границу (среди них много иностранцев), данные из удостоверения личности и многое другое.

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