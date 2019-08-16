Новая линейка "умных" стиральных машин AI DD с искусственным интеллектом от LG Electronics - идеальная забота о Ваших любимых вещах

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Искусственный интеллект и улучшенная технология TurboWash 360 экономят время, воду и электричество.





LG Electronics (LG) объявляет о старте продаж новой линейки умных стиральных машин AI DD с фронтальной загрузкой, предназначенных для улучшения качества стирки. Оснащенные системой прямого привода нового поколения с искусственным интеллектом Artificial intelligence Direct Drive - AI DD, стиральные машины обеспечивают тщательный и бережный уход за одеждой. Прямой привод AI DD определяет вес и тип белья, тем самым минимизирует повреждение ткани. А с усовершенствованной функцией TurboWash 360 цикл стирки осуществляется за меньшее время.





Благодаря усовершенствованному двигателю с искусственным интеллектом AI DD, новая линейка стиральных машин позволяет с точностью настроить режимы стирки, автоматически определяя вес белья и с точностью оценивая мягкость ткани. Это и снижает вероятность повреждения белья на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.





С усовершенствованной технологией TurboWash 360 полный цикл стирки занимает всего 39 минут - это на 34% быстрее, чем у обычной опции TurboWash. Стиральная машина распыляет струи воды и моющего средства в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду. Steam + (Steam Plus) дополняет это комплексное решение для стирки, нейтрализуя до 99,9% аллергенов с помощью специального цикла стерилизации и удаляет 30% складок с помощью Wrinkle Care.





Новая линейка стиральных машин 2019 года с классом энергопотребления A+++ демонстрирует стремление LG постоянно развивать свои передовые технологии, предлагая удобные и энергоэффективные продукты. Универсальное приложение SmartThinQ™ позволяет с помощью смартфона удаленно управлять стиральной машиной, проводить быструю диагностику и загружать новые циклы стирки.





Новые стиральные машины с революционным двигателем AI DD - это индивидуальный подход к стирке разных типов тканей, что дает превосходный результат и удобство для пользователя", - сказал Сон Дэ-хён (Song Dae-hyun), президент LG Electronics Home Appliances & Air Solution Company. "Используя Искусственный Интеллект для обеспечения бережного ухода за одеждой и повышения эффективности, наши новейшие стиральные машины облегчают жизнь потребителям и демонстрируют наше стремление быть лидерами в отрасли".

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