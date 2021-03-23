"В работе всегда можно научиться чему-то новому": как работают таксисты с нарушениями слуха в Казахстане

В Казахстане насчитывается порядка 20 тысяч человек с нарушениями слуха, некоторые из них работают таксистами. В Международный день таксиста корреспондент Kazakhstan Today пообщался с основателем таксопарка, где работают глухие и слабослышащие водители, предпринимателем Владимиром Золотаревым. Он рассказал о своей работе и об отношении пассажиров к "особенным" водителям.

Владимир начал терять слух, когда ему было 2 года. "Я сильно заболел. По врачебной ошибке после уколов сильного антибиотика начал терять слух", - рассказал он. Несмотря на это, он научился разговаривать, мужчина носит слуховой аппарат. Владимир обучался в "Специальной (коррекционной) школе-интернате №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи" в Алматы, закончил политехнический колледж, а четыре года назад окончил университет на программиста. По специальности Владимир работал недолго. Какое-то время подрабатывал водителем такси. А в 2018 году мужчина открыл свой таксопарк для глухих и слабослышащих водителей и стал партнером сервиса Яндекс.Такси (сейчас Яндекс Go).

Мужчина отметил, что ему нравится управлять таксопарком. "В работе всегда можно научиться чему-то новому", - отмечает собеседник.

Владимир поделился своим опытом работы таксистом.

Когда я подрабатывал таксистом, были трудности: порой пассажиры забывали, что я слабослышащий, иногда приходилось напоминать во время поездки. С нашими водителями такое происходит", - говорит он.

Kazakhstan Today: Бывали ли какие-то необычные случаи во время работы?

Владимир Золотарев: Мне особенно запомнилось два случая. Я довез до нужного места пассажирку, и, выходя из машины, она показала мне "спасибо" на жестовом языке. Оказалось, что она по дороге просмотрела видеоурок жестового языка. И также иностранные клиенты говорят "thank you" на жестовом языке.

Kazakhstan Today: Как Вы действуете, если пассажир ведет себя неадекватно?

Владимир Золотарев: Когда подрабатывал таксистом, со мной такое не случалось, но с нашими водителями иногда случается. Они нам пишут в мессенджерах и спрашивают, как решить проблему. Стараемся оперативно помочь.

Kazakhstan Today: Сколько слабослышащих водителей работают в вашем таксопарке и сколько выполняют заказы Яндекс Go в целом? Есть ли у них льготы?

Владимир Золотарев: В нашем таксопарке Алматы около 30 активных водителей. В таксопарке Нур-Султана примерно 20 активных водителей. Наш таксопарк работает над тем, чтобы раздавать им регулярно специальные бонусы (такие как, купон на автомойку, скидки на шиномонтаж, талон на заправку и т.д.).

Kazakhstan Today: Как Вы информируете клиентов о том, что водитель слабослышащий?

Владимир Золотарев: Нам помогают технологии. Приложение Яндекс Go заранее предупреждает, что водитель не слышит. Связаться с водителем можно через чат, встроенный в приложение, до начала поездки. Безусловно, это сильно облегчает работу. Во время поездки если клиенты знают, что водитель слабослышащий, то пишут в телефоне и показывают водителю, что они хотят сказать.

Kazakhstan Today: Расскажите о Ваших планах, мечтах?

Владимир Золотарев: Мои планы - улучшить свой таксопарк и открыть свой курьерский центр, чтобы глухие и слабослышащие курьеры выполняли заказы сервиса Яндекс.Еда в Алматы. Моя мечта - путешествовать по всему миру.

Сегодня праздник - Международный день таксиста (22 марта). Хочу поздравить с этим праздником глухих и слабослышащих водителей. Желаю им дорог без пробок, максимального терпения, удачи в работе и денег приличных. Знаю, что вы аккуратны и внимательны на дорогах. Но, главное, не нарушайте и соблюдайте все правила ПДД. Здоровья вам и берегите себя!", - пожелал Владимир.

Стоит отметить, что большинство пользователей сервиса положительно оценивают работу слабослышащих водителей, отмечая их аккуратную, спокойную езду.

Я не заметила ничего необычного при поездке со слабослышащим водителем, - говорит одна из пользователей услуги такси Диана. - Сервис был оказан на высоком уровне. Водитель вел машину очень аккуратно. Вообще я не люблю заводить разговоры с водителями в такси, поэтому поездка для меня была максимально комфортной. Хочется также порадоваться за слабослышащих людей, что у них есть возможность быть занятыми. На мой взгляд, у всех людей должна быть возможность зарабатывать, приносить пользу себе и другим людям. Это просто замечательно, что в наше время появляются новые возможности и для людей с ограниченными возможностями".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства