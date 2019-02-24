В Актау назначили вознаграждение в 2 млн тенге за информацию о пропавшей женщине

Актау. 13 февраля. Kazakhstan Today - Два миллиона тенге обещают родственники за достоверную информацию о местонахождении пропавшей в Актау 50-летней Гульбиби Бимырзаевой, передает Kazakhstan Today.

30 ноября Гульбиби поехала на прием в стоматологию в 6-м микрорайоне Актау. Между 16.00 и 17.00 она вышла из нее, и с тех пор связь с ней потеряна. 3 декабря, сообщают родные, прохожие видели ее около 12.00 в 12-м микрорайоне и около 17.00 в 11-м микрорайоне. В день пропажи женщина была одета в зеленое болоньевое пальто, платок, и черную обувь, пишет портал ИнАктау

В департаменте полиции по Мангистауской области подтвердили, что по сей день женщина так и найдена.

Всех тех, кто обладает достоверной информацией о местонахождении Бимырзаевой, просят обращаться по телефонам: 7 (701) 403-26-19 (Даулет), 7 (775) 886-44-13 (Осербек), 7 (708) 296-63-72 (Арайбек) или по номеру 102.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства