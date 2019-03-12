В предстоящие трое суток на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - 12-14 марта 2019 года на большей части республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Антициклон будет определять погоду в большинстве областей Казахстана в предстоящие трое суток. Поэтому на большей части республики ожидается малооблачная без осадков погода с дневными температурами от 0 до +8 градусов по Цельсию, а на юге и юго-востоке от +12 до +20 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы на 4-10 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, лишь на западе и крайнем севере республики под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Европейской части России, местами предполагаются осадки, туман и гололёд.

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