Система Orphus

В предстоящие трое суток на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

11.03.2019, 12:31 8317
Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - 12-14 марта 2019 года на большей части республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today. 
 
"Антициклон будет определять погоду в большинстве областей Казахстана в предстоящие трое суток. Поэтому на большей части республики ожидается малооблачная без осадков погода с дневными температурами от 0 до +8 градусов по Цельсию, а на юге и юго-востоке от +12 до +20 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы на 4-10 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
По данным синоптиков, лишь на западе и крайнем севере республики под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Европейской части России, местами предполагаются осадки, туман и гололёд.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое