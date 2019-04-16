Синоптики предупреждают о гололеде на севере и грозах на юге Казахстана

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По сообщению синоптиков, днем 16 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гололед и западный ветер до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду. В Петропавловске 16 апреля также ожидаются гололед и западный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 16 апреля ожидаются местами туман, ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

В Туркестанской области 16 апреля ночью местами, днем в горах ожидается сильный дождь. Местами здесь прогнозируются гроза, град и ветер северо-западный, северо-восточный до 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 16 апреля ожидаются гроза, усиление северо-западного, северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте в этот день временами ожидаются гроза, град, ветер северо-западный, северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 16 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидаются ночью осадки, местами сильные (дождь с переходом в снег). Местами здесь прогнозируется гроза, возможен град. Ветер северо-западный местами до 15-20 метров в секунду, ночью порывы до 25 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидается понижение температуры воздуха днем 16 апреля до 7-12 градусов, местами 17 градусов тепла, ночью 17 апреля до 0-5, местами 8 градусов мороза. В Усть-Каменогорске 16 апреля ночью ожидается ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду, в Семее 16 апреля ночью ожидается дождь с переходом в снег, ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

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