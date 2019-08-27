На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются грозы и усиление ветра

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана на 26 августа 2019 года ожидаются грозы и усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним фронтальных разделов. Местами ожидаются грозы, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на севере и востоке - местами туман, на юге - пыльная буря. На юге, востоке и в центре под влиянием антициклона - погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем - шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, днем - местами гроза.

В Жамбылской области ночью местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается гроза.

Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, в отдельных районах Атырауской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства