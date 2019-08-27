Система Orphus

На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются грозы и усиление ветра

26.08.2019, 08:48 9019
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана на 26 августа 2019 года ожидаются грозы и усиление ветра, передает Kazakhstan Today.
 
"Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним фронтальных разделов. Местами ожидаются грозы, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на севере и востоке - местами туман, на юге - пыльная буря. На юге, востоке и в центре под влиянием антициклона - погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем - шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман. 
 
В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, днем - местами гроза. 
 
В Жамбылской области ночью местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
Днем в Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду. 
 
В Атырауской области местами ожидается гроза. 
 
Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.
 
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, в отдельных районах Атырауской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая