На большей части территории Казахстана в четверг ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 сентября 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами дожди с грозами, на северо-западе местами сильные, на юге, юго-востоке, юго-западе, в центре и на востоке РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Костанайской области местами ожидаются град, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами шквал, град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра на большей части до 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской, Алматинской, днем в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Мангистауской области местами туман.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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