В столице задержали группу фальшивомонетчиков

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Полицейские столицы задержали преступную группу, которая с марта текущего года занималась изготовлением поддельных денежных купюр номиналом 2000, 5000, 10 000, 20 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Фальшивые деньги злоумышленники сбывали в продуктовых магазинах и торговых точках столицы, сообщили в департаменте экономических расследований Нур-Султана.

В настоящее время все лица задержаны, оборудование по изготовлению поддельных купюр обнаружено и изъято, проводится досудебное расследование по статье УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" на предмет установления фактов сбыта данных купюр на территории РК", - уточнили в ведомстве.

В случае обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 2000, 5000, 10 000, 20 000 тенге казахстанцам следует обращаться в департамент экономических расследований по городу Нур-Султану по адресу: улица Желтоксан, 43, или по телефону доверия: 8(7172)31-61-45.

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